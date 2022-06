Évacuation d'un immeuble dangereux à Sherbrooke





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que se sont déroulés à Sherbrooke l'évacuation et le placardage de l'hôtel Albert, un immeuble dangereux pour la sécurité des personnes. En 2020, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) était intervenue sur ce bâtiment à la suite d'un signalement du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. Plusieurs avis de correction avaient alors été émis.

Au cours des deux dernières années, la RBQ a communiqué étroitement avec le propriétaire pour qu'il réalise certains travaux visant à améliorer la sécurité de ce bâtiment pour les locataires qui y habitent. Plusieurs délais ont été accordés au propriétaire. Toutefois, devant l'inaction de ce dernier, la RBQ n'a eu d'autre choix que de recourir aux tribunaux pour ordonner l'évacuation des occupants. La Cour supérieure a accordé l'ordonnance demandée le 10 juin dernier.

Dans sa décision, la juge a pris en considération le préjudice irréparable qui pourrait engendrer des blessures importantes et même causer des décès étant donné l'état actuel et dégradé des lieux. L'urgence d'intervenir a été confirmée. La RBQ a donc procédé à l'évacuation des lieux pour assurer la sécurité des occupants, comme il a été ordonné par le tribunal.

La RBQ travaille en collaboration avec les autorités, notamment le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, la Ville de Sherbrooke, les services de police et de protection contre les incendies, l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke ainsi que tous les autres intervenants du milieu communautaire, afin de minimiser les conséquences de cette évacuation sur les locataires.

Citations

« La sécurité du public fait partie de notre mission. C'est une priorité. Être propriétaire d'un bâtiment de logements d'habitation entraîne des responsabilités. Depuis deux ans, le propriétaire aurait dû agir en amont, avec diligence et considération pour sa clientèle. Comme il ne l'a pas fait, nous avons dû agir pour la sécurité des résidents qui vivent dans des conditions inacceptables et dangereuses. »

Monsieur Stéphane Petit, vice-président aux relations avec la clientèle et aux opérations à la RBQ

« Nos équipes ont fait un excellent travail de terrain, souvent dans l'ombre, par respect pour les êtres humains qui doivent vivre cette difficile situation. Nous avons été en soutien aux organismes depuis le début et nous aurions souhaité, comme tout le monde, que le propriétaire effectue les modifications nécessaires. Un propriétaire doit être en mesure d'offrir un minimum en matière de sécurité pour ses locataires et pour les voisins de son établissement. »

Madame Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Peu importent les problématiques que les résidents de l'hôtel Albert vivent et peu importe leur statut social, ce sont des citoyens au même titre que n'importe quels autres locataires québécois. Ils ont droit aux mêmes normes de sécurité que n'importe où ailleurs et aux mêmes services. La communauté est mobilisée pour tenter de trouver les meilleures solutions à proposer aux personnes évacuées, et leur sécurité sera toujours une priorité. »

Monsieur Gabriel Pallotta, agent de développement à la Table itinérance Sherbrooke (TIS)

« Nous savons que vivre une telle situation d'instabilité peut être éprouvant. Nos intervenants sont présents sur place depuis plusieurs jours afin que les personnes qui pourraient vivre de la détresse en lien avec cette situation soient soutenues. »

Madame Judith Kodsi, directrice adjointe des programmes santé mentale et dépendance au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 16:23 et diffusé par :