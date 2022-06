L'activité Solutions Bioprocess de Saint-Gobain annonce une capacité de production de C-Flex® à Suwa, au Japon.





Saint-Gobain Life Sciences a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une usine à Suwa, au Japon, pour la production de tubes TPE C-Flex ® utilisés dans les bioprocédés. Cet ajout de capacité à Suwa entre dans le cadre du plan d'investissement continu de Saint-Gobain Life Sciences qui cherche à accroître globalement la capacité de production de ses produits et services utilisés dans l'industrie des bioprocédés.

« L'expansion du site de Suwa renforce encore notre réseau de production mondial, notamment en ce qui concerne la disponibilité de nos tubes TPE C-Flex ® en Asie », déclare Benjamin Le Quéré, directeur général de la division Solutions de bioprocédés de Saint-Gobain Life Sciences. « En finalisant la capacité de Suwa, nous atteindrons une production de C-Flex® dans cinq infrastructures distinctes réparties dans quatre pays. Il s'agit d'une capacité unique en matière de tubes TPE pour les bioprocédés qui vient soutenir notre mission assurant la sécurité d'approvisionnement ».

Emplacement du site Statut opérationnel Clearwater, É.-U. (Floride) Opérationnel Charny, FRANCE Opérationnel Largo, É.-U. (Floride) Opérationnel Bangalore, INDE Opérationnel Suwa, JAPON Prévu au T4 2022 Hangzhou, CHINE Prévu au T1 2023

« Nous avons fait des progrès considérables en termes d'amélioration des niveaux de service et des délais d'exécution de C-Flex® jusqu'au deuxième trimestre de cette année », déclare M. Le Quéré. « La capacité de production de Suwa, au Japon, qui s'ajoutera lors du quatrième trimestre et l'ajout de la capacité de Hangzhou, début 2023, renforceront encore notre capacité à répondre aux besoins de l'industrie des bioprocédés ».

L'extension de la production de C-Flex® sur le site de Saint-Gobain à Suwa, au Japon, entre dans le cadre d'une stratégie de fabrication pluriannuelle destinée à augmenter la capacité de production de la division commerciale Solutions des bioprocédés dans le monde entier, et à créer des capacités de production à conception redondante en Europe, en Amérique du Nord et en Asie pour répondre à la demande croissante des clients.

L'usine de Saint-Gobain à Suwa est en activité depuis 1992 et emploie environ 100 personnes. Elle fournit des capacités de production à plusieurs entreprises du Groupe Saint-Gobain.

À propos de Saint-Gobain Life Sciences

Spécialiste de l'amélioration de la qualité de vie, Saint-Gobain Life Sciences développe et fabrique des composants haute performance et des solutions intégrées qui englobent un large éventail de soins aux patients, allant du développement de nouveaux traitements thérapeutiques contre le cancer à la production biopharmaceutique, en passant par les thérapies intraveineuses pour l'administration de médicaments. En associant son expertise technique, ses capacités de production mondiales et ses ressources en matière de recherche et de développement, Saint-Gobain Life Sciences s'engage à satisfaire les besoins en constante évolution des clients dans les secteurs des bioprocédés, médicaux et pharmaceutiques dans le monde entier.

Saint-Gobain Life Sciences fait partie du Groupe Saint-Gobain, leader mondial de la construction légère et durable, qui conçoit, fabrique et distribue des matériaux et des services pour les marchés de la construction et des secteurs industriels.

44,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021

166 000 employés, répartis dans 75 pays

Engagement en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050

Pour des informations plus détaillées sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site : http://www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

Et rendez-vous sur le site https://www.biopharm.saint-gobain.com

