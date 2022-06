INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le jeudi 16 juin, des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires manifesteront devant les bureaux de Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, afin de réclamer du gouvernement caquiste des investissements importants pour sauver le transport des élèves.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation pour le financement du transport scolaire



Où : Devant le bureau de Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles

500 boul. Saint-Jean-Baptiste

Montréal



Quand : Jeudi 16 juin, à 11 h 45



Qui : Conducteurs et conductrices de véhicules scolaires, syndiqués à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

*Des porte-parole seront disponibles sur place pour des entrevues individuelles.

À propos??

Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3?000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.??

