Occupation du territoire - Dévoilement de l'Entente sectorielle sur le secteur bioalimentaire de la chaudière-appalaches





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce le dévoilement du renouvellement de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches pour la période 2021-2024. Avec une enveloppe de plus de 640 500 $, dont 300 000 $ provenant du MAPAQ, cette entente vise à soutenir le développement du secteur pour la région.

Les projets mis de l'avant dans le cadre de l'entente porteront sur les enjeux suivants :

Poursuivre les efforts pour favoriser l'achat local auprès des consommateurs; Diversifier l'agriculture, l'agroalimentaire et les pratiques agricoles; Remettre en culture des terres en friche.

La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) sera mandatée pour la gestion et la mise en oeuvre de l'entente. Des retombées économiques de même que la réalisation d'initiatives porteuses et adaptées à la région sont attendues. La réalisation des projets se fera en harmonie avec les caractéristiques régionales uniques à la Chaudière-Appalaches, reconnue pour le dynamisme de son secteur bioalimentaire. L'autonomie alimentaire et le développement économique durable pour les entreprises constitueront les axes importants de cette entente. Celle-ci démontre également la volonté des différents acteurs du milieu de se mobiliser pour appuyer l'essor bioalimentaire. La concertation des différents partenaires est la clé permettant d'optimiser le développement et de lui donner une envergure régionale.

Grand moteur de développement économique, l'autonomie alimentaire du Québec permet d'appuyer la vitalité de nos régions et l'occupation de notre territoire. Avec cette entente, le gouvernement désire souligner l'importance du travail accompli par l'ensemble des partenaires bioalimentaires de la région vers la réalisation de projets concrets pour développer le secteur.

Citations

« Le renouvellement de l'entente est un gage de réussite et nous sommes fiers de la concertation entre les acteurs de la Chaudière-Appalaches. C'est un levier pour les engager autour d'une vision commune pour le développement du secteur bioalimentaire de la région. L'autonomie alimentaire du Québec n'est pas uniquement un grand projet de développement économique pour nos régions, c'est également un véhicule extraordinaire pour valoriser nos agriculteurs, nos artisans, nos entreprises et l'amour de notre territoire. Il est stimulant de savoir que tous les partenaires de la région sont enthousiastes à l'idée de travailler ensemble vers la réalisation de projets concrets pour développer ce secteur. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il est important de faire découvrir à la population la diversité des produits, des projets et des initiatives, et les individus derrière les entreprises bioalimentaires. À ce titre, la région de la Chaudière-Appalaches se démarque. En effet, le savoir-faire des entrepreneurs dans une grande variété de productions ainsi que la qualité et la diversité des aliments font de ce secteur un véritable fleuron de la région. Cette entente constitue une excellente nouvelle pour les acteurs régionaux qui pourront poursuivre leur travail de développement et de mise en oeuvre d'une vision commune du développement bioalimentaire en Chaudière-Appalaches. »

Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

« Fruit d'une excellente collaboration entre tous les partenaires, l'entente sectorielle donne à la région les outils nécessaires pour développer le secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches. La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, mandataire de l'entente, travaille en symbiose avec les signataires pour mettre en oeuvre des projets porteurs qui s'inscrivent dans la volonté de nourrir le Québec avec des produits d'ici. »

Mme Caroline Laterreur, présidente de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

La contribution annuelle du MAPAQ sera versée conformément aux normes du programme Territoires : priorités bioalimentaires. L'association avec la TACA est importante afin de fournir un accompagnement professionnel et représentatif de l'ensemble de la chaîne bioalimentaire : les producteurs agricoles, les transformateurs, les distributeurs, les acteurs du commerce de détail et du réseau de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions, de même que les organismes consacrés à la formation.

Résumé des contributions financières prévues à l'entente :

PARTIES 2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL CONTRIBUTIONS MONÉTAIRES







MAPAQ 255 000 $ 45 000 $ 0 $ 300 000 $ Union des producteurs agricoles (UPA) de la Chaudière-Appalaches 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 60 000 $ Municipalités régionales de comté (MRC) et ville 76 000 $ 80 000 $ 84 000 $ 240 000 $ MRC de La Nouvelle-Beauce 7 824 $ 8 236 $ 8 648 $ 24 708 $ MRC de L'Islet 5 072 $ 5 339 $ 5 606 $ 16 017 $ MRC Les Etchemins 4 709 $ 4 957 $ 5 204 $ 14 870 $ MRC de Beauce-Sartigan 9 998 $ 10 524 $ 11 051 $ 31 573 $ MRC de Bellechasse 7 608 $ 8 008 $ 8 408 $ 24 024 $ MRC de Lotbinière 6 955 $ 7 321 $ 7 688 $ 21 964 $ MRC de Montmagny 5 579 $ 5 872 $ 6 166 $ 17 617 $ MRC Robert-Cliche 5 072 $ 5 339 $ 5 606 $ 16 017 $ MRC Les Appalaches 8 694 $ 9 152 $ 9 609 $ 27 455 $ Ville de Lévis 14 489 $ 15 252 $ 16 014 $ 45 755 $

351 000 $ 145 000 $ 104 000 $ 600 000 $









CONTRIBUTION NON MONÉTAIRE

(équivalent en $)







UPA de la Chaudière-Appalaches 13 000 $ 13 500 $ 14 000 $ 40 500 $ SOUS-TOTAL 13 000 $ 13 500 $ 14 000 $ 40 500 $









TOTAL 364 000 $ 158 500 $ 118 000 $ 640 500 $



Lien connexe :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

