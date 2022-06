Entente de principe au secteur aquatique de la Ville de Gatineau





GATINEAU, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La population de la ville de Gatineau pourra profiter des piscines publiques cet été. En effet, une entente de principe a été conclue hier entre la Ville et le syndicat représentant les 300 employé(e)s du secteur aquatique.

Les pourparlers, qui avaient débuté en 2018, achoppaient en raison de différends sur le plan monétaire. Le syndicat ne commentera pas cette entente tout aussi longtemps que les membres ne l'auront pas ratifiée en assemblée générale le 27 juin prochain.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

