Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier à la première édition du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 200 000 $ pour soutenir la première édition du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie qui aura lieu dans la capitale nationale du 4 au 6 juillet prochain. L'événement célébrera la langue française comme outil de développement des affaires. Il vise à mobiliser les milieux d'affaires de la Francophonie afin d'intensifier les échanges commerciaux et les investissements, de contribuer à la création de liens d'affaires et de positionner les entreprises québécoises.

Le projet reflète la vision du gouvernement en Francophonie économique qui est de miser sur la coopération et les partenariats. Environ 300 participants, en provenance de la Francophonie internationale (du milieu des affaires, de l'industrie en plus d'organismes et de diverses associations), sont attendus à cet événement.

Le Rendez-vous d'affaires de la Francophonie est organisé par Québec International, le Centre des congrès de Québec et Québec Destination affaires, en partenariat avec le gouvernement du Québec et plusieurs organisations économiques québécoises et de la Francophonie.

« Je suis ravie de voir ce rendez-vous d'affaires se matérialiser. Le Québec porte depuis longtemps l'idée que les gens d'affaires et les réseaux économiques francophones doivent se rencontrer régulièrement afin de favoriser les échanges commerciaux et les investissements au sein de la Francophonie. La langue française nous ouvre les portes d'un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants. Étant une étape importante en vue de la mobilisation pour le prochain Sommet de Francophonie, le Rendez-vous de Québec contribuera aussi à la relance du tourisme d'affaires et événementiel, fortement affecté par la pandémie. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

La participation du gouvernement du Québec au Rendez-vous d'affaires de la Francophonie s'inscrit dans les orientations du Québec en Francophonie et dans la mise en oeuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025, adoptée en novembre 2020 par la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Cette aide financière totalisant 200 000 $ est composée d'une contribution de 150 000 $ provenant du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et d'une contribution de 50 000 $ provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

L'événement est organisé en complémentarité des autres événements économiques francophones qui se tiendront au cours des prochains mois, dont la deuxième rencontre des entrepreneurs francophones en Côte d'Ivoire en octobre 2022 et le Forum économique francophone en marge du Sommet de la Francophonie en novembre 2022.

le Forum économique francophone en marge du Sommet de la Francophonie en novembre 2022. La Francophonie représente un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants, dont 321 millions de locuteurs francophones, comptant pour plus de 20 % des échanges mondiaux de marchandises et 16 % de la richesse mondiale.

La langue française favoriserait une augmentation de près de 18 % des flux commerciaux en moyenne entre deux pays partageant la langue française et un gain de 4,2 % de la richesse par habitant en moyenne.

