Objet : Les radios communautaires : écoutées, avec attention

LONGUEUIL, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Chaque semaine ce sont plus de 750 000 personnes qui écoutent leur radio communautaire, selon les données les plus récentes de la firme StatsRadio. Présentes partout au Québec, desservant des marchés et des créneaux peu ou pas rejoints par les réseaux commerciaux, les radios communautaires ont su créer des liens solides avec les citoyens qui se traduisent concrètement par une qualité d'écoute. En effet, leurs contenus sont considérés comme plus pertinents (35.5%) et plus crédibles (26.3%) que les autres médias par les citoyens interrogés lors d'une récente enquête menée par l'Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) en partenariat avec StatsRadio.

La crise sanitaire dont nous sortons à peine aura mis la lumière sur l'importance d'une présence médiatique locale qui met en contexte l'actualité pour les citoyens. Les stations membres de l'ARCQ sont d'ailleurs le véhicule de choix lors de situations telles que crise sanitaire, inondation, fermeture de route, etc. "Nos contenus d'information locale et régionale ont été reconnus en tant que service essentiel par le gouvernement dès le début de la pandémie", affirme François Carrier, président de l'ARCQ. "Cette reconnaissance n'est pas que théorique : nous avons mesuré que plus de 57% des des mille répondants ont indiqué que les stations de nos membres sont la meilleure sources d'informations pour vous renseigner lors d'un évènement spécial comme une panne d'électricité, une tempête, une inondation ou une fermeture de route." poursuit M. Carrier.

Les 37 radios communautaires sont donc une présence importante et essentielle partout au Québec. Sur les ondes hertziennes, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, elles informent et divertissent les citoyens qui se tournent vers elles pour saisir les enjeux locaux et les impacts des événement nationaux et internationaux sur leur collectivité.

Elles sont écoutées, avec attention

