Levée de l'obligation vaccinale dans les transports





Les employeurs doivent rapidement rappeler les travailleurs et travailleuses touchés

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos salue la décision du gouvernement fédéral de lever l'obligation vaccinale dès le 20 juin prochain pour les travailleurs et travailleuses du secteur des transports ainsi que pour les employés relevant de l'administration publique fédérale.

« Nous avons toujours encouragé la vaccination comme moyen de lutter contre la pandémie et de protéger la santé de tous les travailleurs et travailleuses ainsi que leur famille. Cela dit, une telle mesure aurait dû ouvrir la porte à des accommodements raisonnables, comme des tests réguliers pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne se faisaient pas vacciner. Avec la levée de l'obligation vaccinale, nous invitons les employeurs à prendre acte de la décision du gouvernement fédéral et à rappeler rapidement les travailleurs à leur emploi », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Des membres du Syndicat des Métallos ont été privés de leur gagne-pain, souvent depuis le début de l'année, en raison de ces arrêtés ministériels et des interprétations qu'en ont fait les employeurs. Plusieurs dizaines de travailleurs sont visés, tantôt par un congé sans solde, un congé administratif sans solde et, dans certains cas moins nombreux, un congédiement. Pour certains travailleurs en navettage, la mesure a par ailleurs signifié des trajets en auto d'environ 17 h-18 h, en remplacement des avions.

Notons par ailleurs que le Syndicat des Métallos conteste la constitutionnalité des arrêtés ministériels devant les tribunaux. Des audiences ont d'ailleurs lieu cette semaine en Cour supérieure. Plusieurs griefs ont aussi été déposés par différentes sections locales.

« Nous continuerons de défendre nos membres qui ont été lésés pendant plusieurs mois en raison de ces arrêtés, alors qu'un accommodement raisonnable aurait pu permettre à la fois de protéger la santé publique et d'éviter de les priver de leur gagne-pain », indique l'adjoint au directeur des Métallos, Donald Noël.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 14:58 et diffusé par :