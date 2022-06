La nouvelle étude de McKinsey & Company montre que le métavers pourrait atteindre une valeur de 5 billions de dollars d'ici 2030





NEW YORK et LONDRES et PARIS, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company a publié son nouveau rapport intitulé « Value creation in the metaverse » (création de valeur dans le métavers), qui montre que le métavers est peut-être trop important pour être ignoré. Les prévisions préliminaires de McKinsey montrent que le métavers a le potentiel de croître jusqu'à 5 billions de dollars en valeur d'ici 2030. Elles montrent que le commerce électronique est la force économique la plus importante (2,6 billions de dollars), devançant des secteurs tels que l'apprentissage virtuel (270 milliards de dollars), la publicité (206 milliards de dollars) et le jeu (125 milliards de dollars).



Alors que les entreprises de toutes formes et tailles cherchent à entrer dans le métavers, ce rapport détaillé fournit une vision claire de ce que le métavers est et n'est pas, de ce que font les précurseurs, de ce qui alimente l'investissement et du potentiel des entreprises de consommation et B2B.

Le rapport s'appuie sur de multiples informations et analyses exclusives, y compris une enquête menée auprès de plus de 3 400 consommateurs et cadres sur l'adoption du métavers, son potentiel et son impact probable sur le comportement. Les chercheurs ont également interrogé des constructeurs de métavers et des experts de l'industrie.

« Le métavers représente un point d'inflexion stratégique pour les entreprises, et il représente une opportunité significative d'influencer notre façon de vivre, de nous connecter, d'apprendre, d'innover et de collaborer », a déclaré Eric Hazan, associé principal de McKinsey & Company. « Nous avons pour ambition d'aider les leaders des entreprises de consommation et B2B à mieux comprendre son pouvoir et son potentiel, à identifier les impératifs stratégiques et à agir comme une force pour son évolution. »

Ce qui alimente l'investissement dans le métavers

Déjà cette année, les entreprises, les sociétés de capital-risque et les sociétés de capital-investissement ont investi plus de 120 milliards de dollars dans le métavers, soit plus du double des 57 milliards de dollars investis sur l'ensemble de l'année dernière.

Plusieurs facteurs stimulent l'enthousiasme des investisseurs :

les progrès technologiques continus dans l'infrastructure nécessaire pour alimenter le métavers

les vents contraires démographiques

le marketing et l'engagement de plus en plus dirigés par les consommateurs

une disponibilité accrue sur le marché à mesure que les utilisateurs explorent la version actuelle du métavers, qui est largement axée sur les jeux, tandis que des applications émergent dans les domaines de la socialisation, du fitness, du commerce, de l'apprentissage virtuel et d'autres utilisations

Déjà, plus de trois milliards de joueurs dans le monde ont accès à différentes versions du métavers.

« Bien que l'idée de se connecter virtuellement évolue depuis des décennies, elle est désormais de plus en plus réelle, ce qui signifie que les gens réels l'utilisent et dépensent de l'argent réel et que les entreprises misent gros », a déclaré Lareina Yee, associée principale de McKinsey & Company. « Pourtant, avec cet intérêt croissant, il a été difficile de séparer le battage médiatique de la réalité. Il convient de rappeler que bien que le renversement du premier boom de la bulle technologique ait entraîné la disparition de dizaines d'entreprises, Internet lui-même n'a cessé de prendre de l'ampleur, donnant lieu à de nouveaux arrivants. »

Les consommateurs s'impliquent déjà dans le métavers

Les consommateurs sont déjà là. L'étude de McKinsey montre que les consommateurs sont ravis de passer de la vie au métavers, avec près de six consommateurs sur dix (59 %) préférant au moins une expérience métavers à son alternative physique.

Parmi ces consommateurs, certains types d'activités se démarquent par leur préférence dans le monde immersif :

achats, achat de biens physiques ou virtuels (79 %)

participation à des événements sociaux virtuels ou des jeux sociaux (78 %)

exercice en utilisant la réalité virtuelle (76 %)



Les hauts dirigeants pensent que le métavers aura un impact significatif sur leur secteur d'activité

Les chefs d'entreprise voient le potentiel du métavers stimuler l'impact et la croissance des marges. 95 % des dirigeants affirment s'attendre à ce que le métavers ait un impact positif sur leur industrie dans un délai de cinq à dix ans, 31 % déclarant que le métavers changera fondamentalement la façon dont leur secteur opère. Plus important encore, un quart des dirigeants s'attendent à ce que la technologie du métavers stimule plus de 15 % de la croissance de la marge totale de leur organisation au cours des cinq prochaines années.

« Le métavers nous a mis à l'aube de la prochaine vague de rupture numérique », a déclaré Tarek Elmasry, associé principal de McKinsey & Company. « C'est transformateur. Cela aura probablement un impact majeur sur notre vie commerciale et personnelle, c'est pourquoi les entreprises, les décideurs politiques, les consommateurs et les citoyens voudront peut-être explorer et comprendre autant qu'ils le peuvent ce phénomène, la technologie qui le sous-tend et les ramifications qu'il pourrait avoir pour nos économies et la société dans son ensemble. »

