Avis aux médias - La plus grande conférence canadienne en santé mentale se tiendra à Québec !





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après trois ans d'interruption en raison de la pandémie, la prestigieuse Conférence canadienne pour les soins de collaboration en santé mentale (CCSCSM) a choisi la Ville de Québec pour tenir sa 23e édition, les 17 et 18 juin, dans un tout nouveau format hybride permettant d'assister aux ateliers en présence ou en virtuel (en direct).

Hôte de l'événement, le CIUSSS de la Capitale-Nationale vous invite à venir assister aux travaux portant sur l'implication croissante et nécessaire des proches et des usagers dans les traitements, la gestion parfois délicate de la confidentialité des dossiers, les enjeux d'insertion en emploi et d'intégration dans la communauté, les thématiques importantes liées à la détresse des jeunes, les difficultés propres aux communautés culturelles ou racisées, le problème très particulier des suicides en milieux ruraux... une programmation foisonnante vous attend !

Consultez le programme : https://drive.google.com/file/d/1Mv5vytQZkac_-iWaXKQymc2mDJ8jSPwZ/view?usp=sharing

DATE : Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022

HEURE : [email protected]

Lieu : Centre de congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est

Québec, Québec

