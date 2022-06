Alsym Energy sort du mode furtif pour fournir des piles rechargeables à faible coût et à haute performance





Alsymtm Energy, développeur de piles rechargeables de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui sortir du mode furtif pour proposer des solutions de stockage d'énergie concernant les véhicules électriques (VE), le stockage stationnaire et les applications marines. La technologie des piles d'Alsym promet de fournir une performance identique à celle des piles lithium-ion, à une fraction de leur coût et sans présenter le risque inhérent d'incendie. Les piles de la société sont également moins sensibles aux pénuries de matières premières et à la volatilité des prix car elles utilisent des matériaux à faible qui ont de solides chaînes d'approvisionnement.

Pour accélérer le développement de ces systèmes de piles d'un prix abordable, Alsym collabore avec un constructeur automobile leader basé en Inde, afin de s'efforcer conjointement à développer les piles d'Alsym pour les VE.À condition que les niveaux de performance clés soient atteints, le constructeur automobile passera un contrat avec Alsym prévoyant la fourniture de systèmes de piles d'une capacité de production minimale de trois (3) gigawatts par heure (GWh), par an, à utiliser dans ses produits. Alsym est également en cours de discussion avec des sociétés des marchés de l'expédition marine et des véhicules à deux roues électriques pour développer des partenariats similaires.

« Le lithium est de nature inflammable, et les technologies des piles à base de lithium comprennent de nombreux risques », a déclaré Mukesh Chatter, PDG et co-fondateur d'Alsym Energy. « Alsym Energy a pour mission de fournir au monde entier des solutions de stockage d'énergie rentables, en utilisant des matériaux de piles avancés, de nature non inflammable, autres que le lithium, en exploitant des ressources non toxiques, facilement disponibles, pour alimenter les industries de stockage mobiles et stationnaires en pleine essor. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires de l'industrie pour produire la prochaine génération de piles et valider les innovations qui permettront l'accès généralisé à de l'électricité propre, à l'échelle mondiale. »

L'équipe de scientifiques et de développeurs de produits d'Alsym travaillent pour fournir et mettre à l'échelle des piles propres, riches en énergie, que quasi n'importe qui dans le monde pourra acquérir en raison de leurs prix modiques. Créée en 2015, Alsym a levé 32 millions USD à ce jour auprès d'investisseurs, dont Helios Climate Ventures.

« Les entreprises du marché mondial des piles se font concurrence pour mettre de nouveaux produits sur le marché. La plupart des sociétés se concentrent principalement sur la performance sans vraiment chercher à fabriquer des piles plus sûres et plus rentables, surtout pour le monde en développement où les consommateurs se soucient du prix », a fait savoir Nitin Nohria, Ph.D., président du Conseil des consultants d'entreprise d'Alsym et ancien doyen de la Harvard Business School. « L'équipe d'Alsym Energy s'applique, non seulement à assurer que ses piles répondent aux attentes de performance à moindre coût, mais également à éviter les défis de la chaîne d'approvisionnement associés aux technologies à base de lithium. Non seulement les piles d'Alsym sont écologiques, mais le modèle commercial de la société s'inscrit également dans le cadre du développement durable. »

La société estime que ses piles coûteront moins que la moitié du prix des piles à base de lithium actuelles, permettant aux constructeurs automobiles de proposer des VE à des prix inférieurs à ceux des modèles comparables avec moteurs de combustion internes. L'utilisation de matériaux non inflammables et non toxiques supprime un grand nombre de préoccupations de fin de vie souvent associées aux piles, et la facilité de recyclage des piles d'Alsym contribue à alléger le fardeau qui pèse sur les entreprises de traitement des déchets, les décharges, et autres parties chargées de gérer les résidus de piles.

Alsym est actuellement en voie de développer un prototype d'usine de production de 500-kWh dans le Massachusetts. Comme les matériaux utilisés sont non inflammables et non toxiques, les piles d'Alsym peuvent facilement être fabriquées dans quasi tout site industriel. Elles peuvent également être fabriquées dans des usines de piles lithium-ion existantes, en apportant peu de modifications ou sans devoir apporter une quelconque modification, à un coût opérationnel moins élevé, et sans devoir être équipé de pièces sèches, de verrouillages anti-feu, et de systèmes de récupérations des solvants, qui impliquent des frais importants.

À propos d'Alsym Energy

Alsymtm Energy est un développeur leader de piles rechargeables avancées, à faible coût et de haute performance, fabriquées à partir de matériaux facilement disponibles qui sont de nature non-inflammables et non toxiques, fournissant une alternative économiquement viable aux technologies à base de lithium. La société se concentre sur le développement commercial et la production en masse de piles pour utilisation dans diverses applications, notamment les véhicules électriques et les véhicules à deux roues destinés au transport de personnes, l'expédition marine, et le stockage d'énergie stationnaire, pour assurer un avenir sans carbone .Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site www.alsym.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 13:40 et diffusé par :