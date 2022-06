Boucherville s'allie à de nouveaux collaborateurs pour la sécurité nautique





BOUCHERVILLE, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise sur la sécurité nautique, la Ville de Boucherville et ses collaborateurs poursuivent leur objectif de favoriser la cohabitation harmonieuse et sécuritaire sur le fleuve Saint-Laurent en annonçant de nouvelles actions et l'ajout de quatre nouveaux collaborateurs au projet de sécurité nautique, soit la Société de sauvetage, Nautisme Québec, le Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SSIAL) et l'Escadrille nautique des écluses, une section des Escadrilles canadiennes de plaisance.

Ces nouveaux collaborateurs appuieront la Ville dans la mise en place d'interventions spécifiques. Plus particulièrement, un mandat sera octroyé à la Société de sauvetage, expert en sécurité nautique, pour la mise sur pied d'un plan d'action en concertation avec l'ensemble des collaborateurs.

«?Les nombreux collaborateurs qui se sont manifestés à la suite de la diffusion des résultats de la consultation publique en février dernier et l'absence d'expert en sécurité nautique au sein de l'administration municipale nous ont incités à prendre cette décision. L'expertise de la Société de sauvetage dans la réalisation de plans d'action en sécurité nautique sera assurément bénéfique afin d'impliquer l'ensemble des collaborateurs et de produire un plan d'action réaliste qui répondra le mieux possible aux enjeux prioritaires identifiés lors de la consultation.?» - Jean Martel, maire de Boucherville

Boucherville s'associe également à la campagne Suivez la vague, de Nautisme Québec, déployée un peu partout au Québec. Plusieurs tactiques de communications seront mises en place afin d'informer les plaisanciers des règles de base de la sécurité nautique, autant pour les embarcations motorisées que non motorisées. Des panneaux d'information seront d'ailleurs installés près des accès à l'eau à Boucherville et au parc national des Îles-de-Boucherville, en bordure du fleuve Saint-Laurent. L'Escadrille nautique des écluses collaborera aussi à cette démarche en allant à la rencontre des plaisanciers aux accès à l'eau à divers moments au cours de l'été.

Interventions pour l'été 2022

En plus des nouvelles mesures, plusieurs interventions préventives seront de retour cet été :

Installation de 4 bouées radeaux indiquant les limites de vitesse;

Maintien des affiches invitant au partage du fleuve;

Installation des 24 bouées de limitation de vitesse;

Présence de la patrouille nautique de la Garde côtière auxiliaire canadienne durant les week-ends et les périodes de vacances;

Présence de la patrouille nautique du Service de police de l'agglomération de Longueuil ;

; Présence de la patrouille nautique du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil sur l'eau pour venir en aide aux embarcations en détresse.

Liste complète des collaborateurs

La Ville de Boucherville remercie l'ensemble de ses collaborateurs :

Clubs et organismes nautiques de Boucherville

Député fédéral Xavier Barsalou Duval

Escadrille nautique des écluses (section des Escadrilles canadiennes de plaisance)

Garde côtière auxiliaire

Gouvernement du Canada | Transport Canada

| Transport Canada MADD Canada

Nautisme Québec

Navark

Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)

(SPAL) Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SSIAL)

(SSIAL) Société de sauvetage

Parc national des îles-de-Boucherville | Sépaq

Contexte

Rappelons que la Ville de Boucherville a reçu l'an dernier une contribution de Transports Canada la somme de 394?505 $ afin de bonifier les actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité nautique à Boucherville sur une période de trois ans. Cette contribution a été obtenue dans le cadre de la participation de la Ville au Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada. Au courant de l'été 2021, une consultation publique s'est déroulée, à laquelle plus de 1?250 utilisateurs du fleuve, organismes et résidents ont participé. Les résultats de cette consultation étaient annoncés en février dernier. Les informations sur cette démarche et les documents sont disponibles au boucherville.ca/securitenautique.

SOURCE Ville de Boucherville

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 13:37 et diffusé par :