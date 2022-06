Signature historique entre la Suisse et le Québec pour la pratique de l'hygiène dentaire!





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est fier d'annoncer qu'une entente a été conclue entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Entente Québec-Suisse) et des cinq arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM).

Le mardi 14 juin, à Berne, en Suisse, le président de l'Ordre, M. Jean-François Lortie, signait l'entente Québec-Suisse de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour la profession d'hygiéniste dentaire. Des négociations entre le Québec et la Suisse qui ont fait l'objet de longs pourparlers entamés en 2015 et qui se sont intensifiés en 2021. Cette entente bilatérale, qui inclut également l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, l'Ordre des sages-femmes du Québec et l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux, a ainsi une portée historique.

«?Je suis très fier de ce travail accompli qui permettra aux hygiénistes dentaires de pratiquer autant en Suisse qu'au Québec. Cela facilitera les démarches pour accueillir, nous espérons, de nombreuses hygiénistes dentaires de la Suisse?!?» a souligné Jean-François Lortie, H.D, B.Éd., le président de l'OHDQ.

Notons que la signature de cette entente par l'OHDQ, d'une avancée importante pour la profession, a été rendue possible grâce à l'aide financière du gouvernement du Québec.

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6 700 membres et assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

