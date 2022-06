ProLab 2022 : place à l'humain





L'art de connecter avec ses clients



MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de la sécurité financière (« CSF » ou la « Chambre ») tenait, plus tôt aujourd'hui, la troisième édition du ProLab, son rendez-vous annuel de formation, sous le thème « L'art de connecter avec vos clients ». Pour cette édition, ProLab a fait une place de choix à l'humain, particulièrement après deux années de pandémie. ProLab est une occasion unique pour les membres de la Chambre de poursuivre leur développement professionnel en offrant des sujets pertinents à leur pratique tout en respectant leurs obligations déontologiques. C'est donc près de 400 personnes qui se sont donné rendez-vous à Montréal pour ces formations en personne leur procurant deux unités de formation continue (UFC) en conformité et une UFC en matières générales.

Les participants au ProLab 2022 ont pu assister à deux conférences de très haut niveau. La première examinait la dynamique financière des couples avec la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D., et la seconde avec Guillaume Dulude, Ph. D., neuropsychologue et conférencier bien connu, pour permettre d'élucider les rapports de confiance conseiller-client.

« Dans la foulée des éditions précédentes, ProLab 2022 poursuit l'exploration de thèmes innovants concernant les conditions d'exercice de la profession dans un contexte où la protection du public doit être assurée. La CSF comprend bien les enjeux à venir de la pratique de ses membres et met ses ressources à l'oeuvre pour aider les conseillers dans leur pratique et les soutenir face aux défis d'aujourd'hui et de demain », a conclu la présidente et chef de la direction de la CSF, Me Marie Elaine Farley.

ProLab 2022, tout comme la Chambre, s'arrime ainsi à l'environnement des conseillers qui évolue entre autres en raison des changements technologiques d'une part, mais également en raison de l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs de produits et services financiers.

Des conférences de premier plan

La chercheuse de l'INRS, Hélène Belleau, Ph. D., a en effet renseigné les participants à voir plus clair dans la dynamique financière du couple afin qu'ils puissent mieux accompagner et conseiller les clients en couple. Elle a su tirer des enseignements de plusieurs données sociologiques entourant la vie des conjoints au Québec qui permettent d'aider les conseillers à mieux comprendre leurs clients vivant une dynamique parfois complexe et propice aux tabous concernant les finances personnelles. La présentation de Mme Belleau a été suivie d'une table ronde à laquelle ont participé M. Fabien Major, MBA, Pl. Fin. Adm.A., et Mme Hélène Marquis, LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP, des professionnels reconnus du milieu des services financiers.

Le neuropsychologue et animateur Guillaume Dulude, Ph. D., a poursuivi en seconde partie du programme et a démystifié le rapport de confiance du client en mettant la neuroscience en appui à la démarche du conseiller. Les membres ont ainsi pu constater que les bases de la communication sont scientifiques et que peu importe le médium qu'on utilise pour communiquer, il y a des façons pour le faire efficacement et pour augmenter l'engagement. Un client qui entrera en relation avec son conseiller sera plus à l'aise de s'ouvrir sur sa situation personnelle, ce qui permettra de lui offrir des services ou des produits plus appropriés à sa réalité et qui répondent à ses besoins.

La journaliste Nancy Audet, qui a également agi comme recherchiste principale pour le film de Norbourg, a animé l'édition du ProLab 2022 et agi comme modératrice de la table ronde.

ProLab 2022 accessible en rediffusion

Dès l'automne prochain, pour ceux qui n'ont pu y participer le 15 juin, il sera possible de suivre les formations ProLab 2022 en rediffusion. Les membres de la CSF seront informés dès qu'ils pourront s'y inscrire en ligne ainsi que de la durée pour laquelle ces formations seront disponibles.

