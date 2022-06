ré-CRÉATION(MTL) : la Chambre et Harrison Fun dévoilent un terrain de basket inusité à l'intention des travailleurs





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Harrison Fun Studio et leurs partenaires sont fiers de dévoiler nrml bskt : des mini-jeux de basketball avec des paniers intelligents qui s'illuminent pour guider la partie.

Grâce à cette installation située entre les édifices du centre-ville de Montréal, nous souhaitons rehausser l'expérience des travailleurs de retour au bureau. Ce projet s'inscrit dans la programmation « ré·CRÉATIONMTL » de la Chambre, soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ».

« La Chambre est heureuse de soutenir le déploiement de ce terrain de basketball innovant et créatif en plein coeur du centre-ville. Cette installation vient compléter notre programmation de projets créatifs visant à renforcer l'attrait du centre-ville auprès des travailleurs. Nos analyses nous démontrent que les travailleurs souhaitent avoir accès à des expériences sportives, culinaires et culturelles dans le cadre de leur retour en présentiel. Nous sommes donc fiers de contribuer à cette installation qui allie le design et la technologie au service du sport. Ce projet démontre que l'on peut réinventer les espaces inutilisés, comme une piscine d'hôtel, pour créer des lieux de socialisation uniques à Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La pandémie a tout bouleversé : la routine, la vie sociale, le travail et même l'activité physique. Compte tenu du grand nombre de centres sportifs intérieurs fermés ou moins accessibles, le besoin de créer un nouvel espace extérieur se faisait sentir. Cet espace utilise la technologie pour réinventer un jeu bien connu. Notre ligne directrice : le nrml bskt n'a rien à voir avec le jeu de basket habituel. (C'est d'ailleurs pourquoi nous avons inversé les mots.) Des jeux simples et amusants qu'on se plaît à recommencer à maintes reprises. Que ce soit le terrain situé sur une terrasse extérieure ou les ballons colorés conçus sur mesure, tout a été pensé pour permettre aux gens de se plonger dans un univers qui sort de l'ordinaire. Nous souhaitons offrir un lieu qui donne envie de revenir aussi souvent que possible. Un endroit où tout le monde peut se dépenser, socialiser, rire et s'émerveiller », a déclaré Francis Desrosiers, fondateur et directeur de création de Harrison Fun Studio.

« Si le centre-ville réussit à tirer son épingle du jeu, c'est grâce à sa mixité. C'est à la fois un pôle universitaire, commercial et touristique, mais aussi un milieu de vie. Ce nouveau terrain de basketball intelligent, qui favorisera les rencontres entre individus et l'adoption d'habitudes saines grâce au sport, viendra véritablement enrichir le choix d'activités proposé aux résidents du secteur et aux touristes. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne des initiatives comme celle-ci, car ce genre de projet permet à notre métropole de se démarquer », a fait savoir Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Pendant les deux ans de pandémie que nous venons de traverser, nous avons sans cesse cherché de nouveaux moyens de nous renouveler, de nous retrouver, de réseauter et de nous amuser. Le projet "nrml bskt", proposé par Harrison Fun et rendu possible grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de la Chambre de Commerce de Montréal, a coché toutes ces cases. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir ce terrain de basket - assez inhabituel - à l'Hôtel Delta Montréal par Marriott. Nous souhaitons que les habitants du quartier, les travailleurs du centre-ville et les clients redécouvrent le plaisir de se retrouver pour jouer en groupe et se laissent inspirer par le dynamisme du centre-ville de Montréal », a déclaré Chantal Riopel, directrice générale de l'Hôtel Delta Montréal par Marriott.

À propos de nrml bskt

Le terrain nrml bskt propose les jeux suivants sur la terrasse de l'hôtel Delta :

Le circuit : vise à marquer le plus de points possible en suivant un parcours guidé par des paniers lumineux Le circuit + : vise à marquer le plus de points possible en un temps alloué par panier La domination : au cours d'un affrontement entre deux équipes, vise à marquer des points dans les paniers de l'équipe adverse pour faire changer la couleur et dominer le terrain Lancer du centre-ville : vise à marquer un maximum de points en un temps alloué par panier à partir du centre du terrain L'élimination : vise à réussir un tir dans un panier en un temps alloué pour rester sur le terrain et gagner la partie Le classique nrml : comme au basket, vise à déjouer et bloquer l'équipe adverse pour marquer des points dans son panier

Réservation gratuite sur http://nrmlbskt.ca/

Lieu : terrasse de l'Hôtel Delta

Adresse : 475, avenue du Président-Kennedy, Montréal

Heures d'ouverture : du 15 juin au 22 septembre, tous les jours entre 9 h et 21 h

Accessible aux personnes à mobilité réduite

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de Harrison Fun Studio

Harrison Fun est un studio créatif basé à Montréal. Le studio navigue entre le design graphique, le design d'espace, la création de contenu numérique et la production afin de créer des moments mémorables. Passionné par ce qui est remarquable, rentable et durable, Harrison Fun délivre des projets de haute qualité à l'esthétique distinctive qui ne manquent jamais de marquer les esprits. Qu'il s'agisse d'étiquettes de bouteilles d'alcool, de conception d'installations ou de direction artistique de séances de photos et de vidéos, notre équipe est composée de talents en production qui s'ajoutent à ceux de la conception pour garantir une précision de réalisation irréprochable.

Après 5 ans d'activité, nous sommes aujourd'hui reconnus pour nos projets décalés et percutants dont plusieurs ont été récompensés à la Communication Arts Design Competition et au concours canadien The Applied Arts Awards.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

