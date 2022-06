CFSC-OPEC célèbre le succès de la première année de l'Engagement du PDG, une campagne initiée en collaboration avec Microsoft Canada





MONTRÉAL, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) célèbre le premier anniversaire du lancement de l'Engagement du PDG, un effort collectif initié par Microsoft Canada auprès de certaines des plus importantes entreprises du Canada, afin qu'elles confient leur technologie usagée au programme canadien Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+).



« Nous sommes très reconnaissants envers les quelque 50 entreprises qui se sont déjà engagées à faire don de la technologie en fin de vie de leur entreprise au programme OPE+, » a déclaré Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « Grâce à cette initiative, le programme a déjà reçu plus de 8 000 appareils. Cette contribution additionnelle au programme OPE+ permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir accès aux outils et compétences dont ils ont besoin pour participer à l'économie numérique. En s'engageant à remettre leurs appareils en fin de cycle au programme OPE+, ces entreprises améliorent l'accessibilité à la technologie pour les citoyens canadiens qui, autrement, risquent l'exclusion numérique. »

Le programme OPE+ offre une solution sécuritaire et durable pour les ordinateurs usagés des donateurs tout en contribuant aux impacts environnementaux et de développement économique et de compétences du programme.

« La croissance de notre économie numérique repose sur l'accès à une technologie sécurisée, fiable et connectée pour l'ensemble des Canadiens, afin qu'ils puissent développer les compétences et la formation adaptées à la force de travail d'aujourd'hui, » a dit Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « L'Engagement du PDG est un programme important et nous sommes touchées que nos efforts, en collaboration avec ceux d'autres entreprises canadiennes, aident à combler le fossé des compétences numériques au Canada. »

Depuis 1993, le programme OPE+ a remis à neuf et redistribué plus de 1,7 million d'ordinateurs parmi des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des familles admissibles à faible revenu. Le programme fournit également une expérience de travail profitable à de jeunes Canadiens grâce à ses stages rémunérés. Les stagiaires aident à remettre à neuf la technologie usagée en développant des compétences numériques essentielles.

