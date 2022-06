Pôles de mobilité - DES STATIONS BIXI MAINTENANT DISPONIBLES AUX GARES DE LA CONCORDE, SAINT-MICHEL-MONTRÉAL-NORD ET LACHINE





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Exo et BIXI Montréal sont heureux d'annoncer l'installation de nouvelles stations de vélos en libre-service BIXI aux gares De la Concorde, Saint-Michel-Montréal-Nord et Lachine. Les clients du train de banlieue et les riverains de ces gares peuvent bénéficier de la complémentarité du transport actif et du transport collectif pour se déplacer de façon simple et conviviale.

Les nouvelles stations BIXI sur les sites des gares d'exo peuvent accueillir autant des vélos réguliers que des vélos à assistance électrique. Le nombre de points d'ancrage à chaque station est le suivant :

Gare de la Concorde : 19 places.

Gare Saint-Michel-Montréal-Nord : 15 places.

Gare Lachine (installation à venir cet été) : 15 places

Grâce à son partenariat avec BIXI Montréal, exo renforce le statut de pôles de mobilité de ses trois gares en offrant à la fois le transport par train et le transport à vélo à ses usagers. Ce nouveau service s'inscrit dans l'objectif du Plan stratégique organisationnel d'exo visant à renforcer la complémentarité des modes, notamment collectifs et actifs dans le cas présent.

«?Nous sommes heureux d'offrir à nos clients une autre alternative que l'auto-solo pour profiter de nos services de trains de banlieue. Nous avons l'objectif de faciliter, mais aussi d'encourager l'accès à nos installations au moyen de modes de transport durables comme le vélo?», souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

«?Il allait de soi d'implanter trois nouvelles stations BIXI à ces trois gares d'exo, afin d'offrir une option de déplacement actif complémentaire à l'offre de transport collectif existante. La clientèle de BIXI est multimodale et plusieurs de nos usagers utilisent régulièrement le transport en commun. L'implantation de ces stations aux gares de train nous permet de consolider notre rôle d'acteur majeur de la mobilité durable dans la région métropolitaine de Montréal, avec un réseau comptant maintenant près de 10?000 vélos et 800 stations dans plus de six villes?», affirme Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2022, le réseau comprendra 7?270 vélos réguliers et 2?395 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil et Laval. Comptant un total de 794 stations, dont 184 électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

