Aide juridique : sept jours de grève supplémentaire pour les régions de Montréal et Laval





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier soir, les avocates et avocats de l'aide juridique de Montréal et de Laval ont adopté à l'unanimité un nouveau mandat de sept jours de grève. Ils imitent ainsi leurs collègues du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui avaient également voté à 100 % pour un tel mandat vendredi dernier.

Pour ces syndicats, le blitz de négociation entrepris la semaine dernière n'a pas donné les résultats escomptés. «?Le Conseil du trésor persiste dans une voie de négociation qui ferait en sorte que avocats de l'aide juridique auraient une rémunération inférieure à celle des procureurs de la Couronne?», déplore Justine Lambert-Boulianne, présidente du Syndicat des avocates et avocats de l'aide juridique de Montréal et de Laval. «?Nos membres ont été clairs en assemblée : il n'est pas question pour nous d'abandonner ce principe de justice qui nous est cher, à savoir que la poursuite et la défense doivent pouvoir agir sur un pied d'égalité.?»

Les avocates et les avocats des Laurentides et de Lanaudière, également syndiqués à la CSN, se prononceront quant à eux ce soir en assemblée.

Toujours sans entente avec le Conseil du trésor, les syndicats CSN représentant les avocats et les avocates de l'aide juridique réclament la parité salariale avec les procureurs de la Couronne de l'aide juridique. Ceux-ci ont obtenu des augmentations de 10 % sur quatre ans, alors que le gouvernement n'offre que 6 % sur trois ans aux avocats de l'aide juridique.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 12:07 et diffusé par :