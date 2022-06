Invitation de presse - Inauguration du garage souterrain Côte-Vertu de la STM

Exo et BIXI Montréal sont heureux d'annoncer l'installation de nouvelles stations de vélos en libre-service BIXI aux gares De la Concorde, Saint-Michel-Montréal-Nord et Lachine. Les clients du train de banlieue et les riverains de ces gares peuvent...

La députée fédérale de Saint-Laurent, Mme Emmanuella Lambropoulos, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et la...