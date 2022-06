Le CRTC impose des pénalités de 7,5 millions de dollars à Bell Canada pour des violations de la Loi sur les télécommunications du Canada

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) Aujourd'hui, le CRTC a annoncé qu'il a imposé un total de 7,5 millions de dollars en pénalités à Bell Canada pour trois violations de la Loi sur les télécommunications. Le CRTC...

Spiria est fière d'annoncer une collaboration avec British Columbia Milk Marketing Board, Alberta Milk et Dairy Farmers of Manitoba, qui a abouti au design et au développement d'un système de pointe dédié à la collecte de...