Les principaux acteurs de l'industrie laitière canadienne redéfinissent le transport du lait





Spiria, développeur de logiciels de premier plan, a fourni un système ultramoderne de collecte de données sur le transport du lait aux organisations British Columbia Milk Marketing Board, Alberta Milk et Dairy Farmers of Manitoba.

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Spiria est fière d'annoncer une collaboration avec British Columbia Milk Marketing Board, Alberta Milk et Dairy Farmers of Manitoba, qui a abouti au design et au développement d'un système de pointe dédié à la collecte de données sur le transport du lait.

British Columbia Milk Marketing Board, Alberta Milk et Dairy Farmers of Manitoba sont des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers dans l'Ouest canadien. Ces organisations gèrent la collecte du lait auprès des producteurs et la livraison aux transformateurs. Grâce aux nouvelles applications pour mobile et web développées par Spiria , il est plus facile et plus rapide que jamais pour les transporteurs de lait de saisir les données relatives aux volumes et aux échantillons collectés à la ferme, ainsi que celles concernant les livraisons aux usines, tout en ayant l'assurance que ces données essentielles sont transmises en temps réel et de manière sécurisée aux équipes transport des offices de commercialisation du lait. Du côté des équipes transport, le personnel dispose d'une visibilité en temps réel sur les itinéraires et les volumes de lait ramassé, ce qui lui permet de prendre des décisions logistiques à la volée et de garantir le respect des standards de qualité tout au long du processus de transport.

"Spiria n'est pas seulement un partenaire, mais un véritable membre de notre groupe. Dès le premier jour, nous avons senti que nous avions accès à un conseiller de confiance qui pouvait non seulement fournir ce que nous voulions, mais aussi nous aider à créer des choses que nous pensions hors de notre portée", a déclaré Freda Molenkamp-Oudman, directrice générale d'Alberta Milk. "Avoir l'opportunité de développer une plateforme pour quelques-unes des meilleures institutions du Canada est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. L'optimisation d'un processus complexe comme celui-ci, par le biais du design et du développement logiciel sur mesure, est vraiment ce que nous aimons entreprendre chez Spiria", a indiqué Stéphane Rouleau, président-directeur général de Spiria.

Plus important encore, cette collaboration marque le début d'un partenariat fructueux et potentiellement à long terme entre des acteurs majeurs de l'industrie laitière et du développement logiciel. Spiria s'engage à continuer d'apporter à British Columbia Milk Marketing Board, Alberta Milk et Dairy Farmers of Manitoba ses conseils sur les défis technologiques, tout en assurant la maintenance et les améliorations du système.

Columbia Milk Marketing Board

Le British Columbia Milk Marketing Board a pour mission d'assurer le contrôle et la réglementation de la production, du transport, du conditionnement, du stockage et de la commercialisation du lait de consommation et des produits laitiers transformés en Colombie-Britannique, ainsi que de leur promotion.

Alberta Milk

Alberta Milk est un organisme sans but lucratif qui représente les producteurs laitiers de l'Alberta et qui est dirigé par eux. Cet OBNL est piloté par un conseil d'administration et des délégués qui sont tous des producteurs laitiers exploitant des fermes familiales. Exclusivement financé par les producteurs de la province, Alberta Milk aide ces derniers à produire des aliments sains et nutritifs, de façon durable sur les plans économique, social et environnemental.

Dairy Farmers of Manitoba

Dairy Farmers of Manitoba est un organisme sans but lucratif qui représente et est financé par tous les producteurs laitiers de la province. Toutes les fermes laitières du Manitoba sont des entreprises familiales qui s'engagent quotidiennement à produire du lait selon les normes de qualité les plus élevées.

Spiria?

Fondée en 2003, Spiria est une entreprise de développement logiciel qui a pour objectif d'aider les entreprises à mener à bien leurs projets numériques grâce à la stratégie, au design et au développement sur mesure. Ses experts travaillent avec des marques de premier plan afin de créer des produits numériques qui changent la donne, d'optimiser les processus et de générer de la croissance avec la transformation numérique.?

