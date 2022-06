Dynamisme culturel - La Ville de Montréal inaugure Renouée, une nouvelle oeuvre d'art public de Nadia Myre sur la rue Laurier Ouest





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal s'enrichit aujourd'hui d'une nouvelle oeuvre de l'artiste Nadia Myre intitulée Renouée. Située sur la rue Laurier Ouest, dans l'arrondissement d'Outremont, l'oeuvre deviendra un repère, autant visuel que temporel, rappelant que le chemin de la Côte-Sainte-Catherine était un sentier naturel emprunté par les premières nations vers le mont Royal.

Née à Montréal, l'artiste Nadia Myre est membre de la nation algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg. Dans ses oeuvres, elle revisite l'histoire officielle des peuples autochtones, ainsi que leurs luttes politiques et sociales. Avec Renouée, l'artiste signe sa troisième participation à un projet d'art public de la Ville de Montréal.

L'oeuvre Renouée est financée par le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Elle s'inscrit dans le cadre des travaux de réaménagement de l'avenue Laurier Ouest entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, dans l'arrondissement d'Outremont.

Citations

« L'oeuvre en bronze reprend la forme du filet, un outil utilisé par plusieurs cultures pour la pêche, la chasse et le transport. Je cherche ici à évoquer le tissu social, où chaque noeud représente l'association entre les individus d'une communauté. Je souhaite rendre hommage à la cohabitation des cultures. La végétation autour de la sculpture, constituée de plantes indigènes, contribue au maintien d'une saine biodiversité. C'est cet effet de connexion et de lien que je cherchais à créer à travers mon oeuvre », a déclaré l'artiste Nadia Myre.

« Je suis très heureuse d'inaugurer, au pied du mont Royal, l'oeuvre d'une artiste autochtone de talent, réalisée dans le cadre d'un concours d'art public ouvert à l'ensemble des artistes professionnels québécois. Les nouveaux aménagements mettent en valeur l'oeuvre et nous offrent un lieu convivial et verdi qui permet d'embellir le quartier au profit de ses citoyens et de ses citoyennes », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire à nos villes pour qu'elles développent des projets culturels qui embellissent la vie des citoyens. En misant sur de tels partenariats avec les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers?!?», a affirmé Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

« Au cours de la dernière décennie, la Ville et l'arrondissement ont investi des sommes importantes pour moderniser les infrastructures de l'avenue Laurier et l'embellir avec un aménagement plus vert. Il y a plusieurs façons d'embellir une rue et l'art public compte pour beaucoup, d'où notre reconnaissance aujourd'hui envers l'artiste Nadia Myre et toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de son oeuvre », a déclaré le maire d'Outremont Laurent Desbois.

« La Société de développement commercial Avenue Laurier ouest est heureuse d'accueillir cette oeuvre magnifique qui nous rappelle que l'histoire de Montréal est aussi celle, trop longtemps occultée, des Premières Nations. Nous souhaitons que, au passage de ce carrefour achalandé, la vue de cette oeuvre imposante à grande force symbolique, amène à une réflexion sur l'entraide, l'ouverture et la justice», a souligné le président de la Société de développement commercial Laurier Ouest, Émile Kutlu.

À propos du Bureau d'art public

Depuis 1989, le Bureau d'art public est responsable de la gestion de la collection municipale d'art public. Celle-ci compte aujourd'hui plus de 360 oeuvres, la plus ancienne datant de 1809, qui sont intégrées aux espaces publics (parcs, squares et places publiques), ainsi qu'aux édifices municipaux (bibliothèques, maisons de la culture, centres sportifs et autres).

Découvrez la collection!

