TSA teste la solution de Pangiam basée sur l'IA pour améliorer la détection des menaces dans les aéroports

L'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports (TSA) a sélectionné le spécialiste de la sécurité des transports Pangiam pour démontrer sa solution de dépistage accessible basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui a le potentiel de transformer la sécurité aérienne dans le monde entier.

Le projet DARTMOUTH - une collaboration entre Pangiam et Google Cloud - utilise l'IA et la technologie d'analyse structurelle pour assimiler et analyser d'importants volumes de données en temps réel, et identifier d'éventuels articles interdits parmi les bagages à main.

"Alors que la TSA et d'autres agences de sécurité adoptent la tomographie informatisée 3D, cette application de l'IA représente une avancée potentiellement transformatrice pour la sécurité aérienne, en ce sens qu'elle rend les voyages en avion plus sûrs et plus cohérents, tout en permettant à des agents hautement qualifiés de se concentrer sur les sacs posant le risque le plus élevé. Notre objectif est d'utiliser l'IA et la technologie de vision par ordinateur pour améliorer la sécurité en fournissant à la TSA et aux agents de sécurité des outils puissants permettant de dépister des articles interdits susceptibles de représenter une menace en termes de sécurité aérienne. Cela constitue un avancée significative dans la perspective d'établissement d'une nouvelle norme de sécurité, aux implications internationales," a déclaré Alexis Long, directeur Produits chez Pangiam.

En décembre 2021, le groupe de travail Innovation (ITF) de la TSA a émis une annonce BAA pour les solutions de sécurité des transports, dans le but d'identifier des solutions novatrices rigoureusement évaluées qui feront ensuite l'objet d'une démonstration dans un environnement opérationnel réel. La mission de l'ITF est d'identifier et de démontrer des solutions émergentes capables d'accroître l'efficacité et l'efficience des mesures de sécurité, d'améliorer l'expérience des passagers et d'offrir des solutions assurant la liberté de circulation en toute sécurité, dans l'ensemble du système de transport national.

La première série d'essais réalisés dans le cadre du projet DARTMOUTH devrait débuter dans l'installation d'intégration des systèmes (TSIF) de la TSA, un laboratoire de 128 000 pieds carrés servant de banc d'essai pour les technologies de pointe, en vue d'une éventuelle mise en service aux points de contrôle de sécurité des aéroports. Alors que la TSA va lancer en premier cette initiative en Amérique du Nord, Pangiam collabore également avec le Groupe AGS Airports pour des essais qui seront réalisés dans les aéroports d'Aberdeen, de Glasgow et de Southampton au Royaume-Uni.

La solution basée sur l'IA de Pangiam a été élaborée conformément aux normes de l'architecture ouverte. Elle est par conséquent interopérable avec du matériel informatique et des équipements en mode "plug-and-play", ce qui permet de transformer les opérations de sécurité grâce à des innovations logicielles.

Pour en savoir plus à propos de Pangiam et du projet pilote DARTMOUTH, veuillez consulter le site www.pangiam.com/project-dartmouth.

À propos de Pangiam

Nous sommes des experts, des technologues, des innovateurs et des solutionneurs de problèmes en lien avec la sécurité.

Fondée par une équipe de professionnels des douanes et de la sécurité ayant plusieurs décennies d'expérience collective, Pangiam possède une profonde compréhension des défis liés à la sécurité, à la facilitation et aux interventions en cas de catastrophe, auxquels sont aujourd'hui confrontés les gouvernements et les dirigeants de l'industrie - et de la manière dont ils affectent l'expérience client, leurs revenus et leur fidélité à la marque. Depuis sa création, Pangiam a fait l'acquisition de sociétés technologiques de vérification des identités et du contrôle des accès, notamment de veriScan, Linkware et Trueface. Aujourd'hui, nous fonctionnons sous le nom de Pangiam, en tant que société unique proposant des solutions, une expertise et des capacités complètes.

