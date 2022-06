Imagia Canexia Health obtient son premier marquage CE pour dispositif médical de diagnostic in vitro de l'Union européenne pour déployer sa plateforme complète de tests oncologiques





Imagia Canexia Health ? une entreprise spécialisée dans les tests génomiques de traitement du cancer, qui combine son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) avec des solutions de biopsie moléculaire de pointe pour accélérer l'accès aux soins de précision ? a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour dispositif médical de diagnostic in vitro, ce qui lui permet de commercialiser sa plateforme Insights (ICHIP) partout en Europe. La plateforme ICHIP permet d'effectuer des analyses génomiques moléculaires et computationnelles complexes à partir de données de séquençage de nouvelle génération cibles, et cela pour tout patient donné atteint du cancer. L'entreprise offre, aux oncologues européens, une solution clinique unique en son genre qui permet de produire rapidement des rapports, y compris des recommandations relatives aux thérapies et aux essais cliniques. Grâce à cette nouvelle autorisation, Imagia Canexia Health poursuit sa mission d'utiliser la génomique de pointe, l'oncologie, l'IA et l'informatique pour donner aux systèmes de santé la possibilité d'effectuer des tests peu coûteux à même leur établissement et, ainsi, d'offrir des traitements de précision contre le cancer aux patients, peu importe leur lieu de résidence.

Les cliniciens reçoivent des données de séquençage de nouvelle génération provenant de tissus humains ou d'échantillons de sang. Ces données sont recueillies et traitées au moyen des systèmes NextSeq et MiSeq d'Illumina. Puis, la plateforme ICHIP utilise l'IA pour détecter et analyser les variants génomiques, associer les interprétations, déterminer les essais cliniques potentiels et générer un rapport portant sur les résultats du traitement contre le cancer. Ce procédé rend donc possible l'intégration de données cliniques et génomiques sur les patients, ce qui permet aux oncologues d'améliorer leur prise de décision en matière de traitement. Grâce à ces renseignements indispensables, les professionnels de la santé peuvent accéder rapidement aux données génétiques d'un patient atteint d'un cancer et décrire les associations potentielles entre les variants détectés et des traitements en particulier tout en prenant les meilleures décisions qui soient sur le plan de la gestion des soins.

«?L'obtention du marquage CE pour dispositif médical de diagnostic in vitro ? une norme très estimée partout dans le monde ? constitue un jalon important et témoigne de la qualité technologique et de la rigueur avec lesquelles nous avons créé la plateforme Insights d'Imagia Canexia Health?», explique Geralyn Ochab, Présidente-Directrice Générale d'Imagia Canexia Health. «?Notre entreprise est fière de la capacité de la plateforme d'offrir aux spécialistes un accès rapide à des renseignements nécessaires pour lutter contre le cancer, et cette plateforme permet maintenant de fournir aux oncologues européens de l'information susceptible de sauver la vie de leurs patients.?»

À propos d'Imagia Canexia Health

Imagia Canexia Health (ICH) est une entreprise spécialisée dans les tests génomiques de traitement du cancer. Elle combine son expertise dans le domaine de l'IA avec des solutions de biopsie moléculaire de pointe pour accélérer l'accès aux soins de précision. Grâce à l'informatique fondée sur l'IA pour la sélection des traitements et le suivi, les oncologues ont maintenant à leur disposition un outil important pouvant les aider à prendre des décisions cliniques. Dotée d'un réseau de plus de 20 hôpitaux et laboratoires de référence partout dans le monde, ICH veille à ce que les médecins aient accès à des données pertinentes, qui permettent l'administration de tests oncologiques peu coûteux aux patients, peu importe leur lieu de traitement. Joignez-vous à ICH pour combler les inégalités en matière de santé en oncologie: imagiacanexiahealth.com.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 11:05 et diffusé par :