Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Centraide du Grand Montréal a investi 59,1 M$ en 2021-2022 pour appuyer des organismes et des projets qui s'attaquent autant aux causes qu'aux effets de la pauvreté dans les quartiers de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. C'est ce que révèle son...

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de...