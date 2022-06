Le gouvernement du Canada appuie le leadership autochtone dans le secteur de l'énergie verte au Québec





TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - La participation des peuples autochtones au secteur de l'énergie verte est un élément clé de la transition énergétique du Québec et du Canada.

En marge du Cercle économique régional des Premières Nations à Mashteuiatsh, au Québec, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones (SAC), et l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), annoncent aujourd'hui le lancement de l'Initiative verte du Québec.

Grâce à une enveloppe budgétaire de 5,5 millions de dollars, l'Initiative verte du Québec facilitera l'établissement de partenariats entre les communautés autochtones et les autres intervenants clés du secteur énergétique afin de répondre à la demande croissante dans le domaine des énergies vertes. En favorisant l'innovation et le développement des entreprises et des capacités entrepreneuriales autochtones, l'Initiative verte du Québec contribuera à la création d'emplois et aura des retombées économiques importantes pour les communautés.

L'Initiative verte du Québec viendra appuyer la volonté des peuples autochtones à participer à la transition énergétique vers des sources d'énergie propres, renouvelables et durables. Ce projet, découlant de l'Initiative sur les partenariats stratégiques, leur offrira des possibilités de développement socioéconomique liées à la croissance du secteur de l'énergie verte.

Citations

«?Les peuples autochtones ont un lien spirituel avec la terre et leurs connaissances traditionnelles et leur contribution sont essentielles si l'on veut faire progresser l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays. Grâce au leadership autochtone dans le secteur de l'énergie renouvelable, l'Initiative verte du Québec contribuera aux efforts du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et offrira de nouvelles possibilités de croissance économique aux Autochtones du Québec. Nous pouvons tous être fiers de savoir que les projets lancés dans le cadre de cette initiative contribueront à un environnement et à une économie propres pour tous les Canadiens.»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

«?Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour montrer qu'un environnement sain et une économie forte, inclusive et verte vont de pair. La perspective des communautés autochtones alimente le travail collectif en cours en vue de trouver de nouvelles voies vers une prospérité économique durable. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour appuyer les entreprises autochtones comme partenaires dans la transition énergétique du Québec et du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge

Ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Dans le cadre du Budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 36 millions de dollars dans les initiatives sur les partenariats stratégiques afin d'appuyer les possibilités de développement économique pour les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au pays.

L'Initiative verte du Québec s'inscrit dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement du Canada , administrée conjointement par SAC et DEC.

L'Initiative verte du Québec prévoit des investissements de 5,5 millions de dollars sur 2 ans, dont 2,5 millions de dollars pour la première année.

