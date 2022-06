L'IFIC présente son mémoire au CIFSC dans le cadre de l'identification des fonds d'investissement responsable





TORONTO, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a présenté aujourd'hui son mémoire au Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC) en réponse à la consultation dans le cadre de l'identification des fonds d'investissement responsable.



« Le secteur appuie fortement les efforts du CIFSC visant à établir une norme objective d'identification des fonds d'investissement responsable, durables et ESG, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Le cadre est complémentaire aux exigences de communication de l'information des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et, ensemble, ils aideront les investisseurs et les représentants à identifier plus facilement les fonds IR et les stratégies qu'ils emploient. »

L'IFIC a formulé un certain nombre de recommandations dans son mémoire, notamment : exiger que le mandat IR/ESG soit expressément énoncé dans l'objectif de placement du prospectus du fonds, resserrer certaines définitions clés et supprimer les liens vers les méthodes de notation ESG ou de durabilité fournies par certains fournisseurs de données afin de prévenir les conflits d'intérêts réels ou perçus.

L'IFIC a également présenté au CIFSC un mémoire concernant la nouvelle catégorie proposée de titres à revenu fixe multisectoriels.

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l'intégrité du secteur des fonds d'investissement, de favoriser la confiance du public à l'égard des fonds d'investissement et de permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois.

