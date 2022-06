YOUSICIAN LANCE TROIS COURS POUR DÉBUTANTS INVITANT LES FANS À APPRENDRE À JOUER AUX CÔTÉS DU GROUPE RÉCOMPENSÉ PAR PLUSIEURS GRAMMY AWARDS





La technologie d'intelligence artificielle brevetée de Yousician fournit un retour en temps réel pendant que les joueurs tentent de maîtriser des riffs, des solos et leurs morceaux préférés de Metallica, notamment « Enter Sandman » et « The Unforgiven »

NEW YORK, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Attrapez votre guitare pour une session musicale unique en son genre avec l'un des groupes les plus appréciés de tous les temps : METALLICA. Yousician, la première plateforme mondiale pour apprendre et jouer de la musique, lance Metallica x Yousician, une toute nouvelle collaboration avec Metallica comprenant trois cours pour débutants. Metallica x Yousician offre une expérience exclusive d'apprentissage de la musique dans laquelle les guitaristes apprennent à jouer les morceaux de Metallica qu'ils affectionnent en compagnie du groupe lauréat de plusieurs Grammy Awards et inscrit au Rock & Roll Hall of Fame. Grâce aux conseils avisés de James Hetfield et Kirk Hammett, les fans de Metallica peuvent découvrir comment jouer leurs riffs préférés, se plonger dans la rythmique et les solos, et découvrir les coulisses du parcours musical du groupe. La technologie d'intelligence artificielle brevetée de Yousician fournit aux joueurs un retour en temps réel tout au long de leur apprentissage des classiques de Metallica, de Nothing Else Matters et One en passant par The Unforgiven et Welcome Home (Sanitarium), soit un total de dix leçons, toutes basées sur les pistes originales du groupe. Les fans peuvent accéder au premier cours à partir d'aujourd'hui, puis aux autres cours dans les semaines à venir, en s'inscrivant à Yousician ici

Hadley Spanier, responsable des partenariats avec les artistes chez Yousician a déclaré : « Les cours Metallica x Yousician permettent aux guitaristes de se rapprocher des grands musiciens qu'ils idolâtrent. Les joueurs auront l'occasion d'apprendre à jouer comme Metallica directement auprès de Metallica ! Ce cours unique associe un accès inégalé au groupe grâce à la technologie d'intelligence artificielle de Yousician afin que les guitaristes en formation puissent non seulement apprendre des experts, mais aussi recevoir les commentaires dont ils ont besoin pour s'améliorer. Les joueurs auront l'impression de faire partie du groupe, de jouer aux côtés de leurs idoles et d'essayer de maîtriser les plus grands morceaux de guitare de tous les temps. »

Les cours Metallica x Yousician, uniques en leur genre, donneront aux fans l'impression de faire partie de leur groupe préféré et leur permettront d'avoir un accès exclusif au processus créatif et aux influences des membres du groupe. Les trois cours de guitare portent sur les riffs, le solo et la rythmique, et permettent aux joueurs de se former directement auprès de James et Kirk. De toutes nouvelles vidéos avec le groupe, créées exclusivement pour le cours, fourniront des conseils et des astuces pour guider les guitaristes dans l'apprentissage de nombreux éléments, notamment les secrets du downpicking avec James, les superbes plans solo et la véritable méthode pour jouer ces riffs géniaux qu'ils écoutent en boucle depuis des années.

À partir de là, les joueurs peuvent exploiter ces connaissances et les mettre en pratique, en apprenant et en jouant aux côtés du groupe grâce à des leçons interactives personnalisées et enrichies d'IA, créées à partir des masters originaux de dix de leurs plus grands succès : Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, Fade to Black, Welcome Home (Sanitarium), The Unforgiven, Battery, Mama Said, Master of Puppets et For Whom the Bell Tolls. Au fur et à mesure que les joueurs apprennent à maîtriser ces hymnes et riffs mythiques du rock, la technologie brevetée de l'intelligence artificielle de la plate-forme Yousician leur fournit des informations en temps réel sur leurs performances, afin qu'ils puissent continuer à se perfectionner pour devenir des rockstars.

En plus de donner aux fans l'occasion d'améliorer leur jeu aux côtés du groupe, les cours Metallica comprendront également des entretiens avec les quatre membres du groupe, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et Robert Trujillo, qui permettront aux fans de découvrir leur processus créatif, leurs techniques de répétition, leurs rituels avant un concert et ce qu'est réellement la vie au sein de ce groupe extraordinaire.

Metallica x Yousician est le tout dernier cours Yousician créé en partenariat avec des musiciens célèbres. Les cours précédents ont mis en vedette des artistes de renommée mondiale comme Jason Mraz et Juanes en partenariat avec Duolingo.

La technologie exclusive de reconnaissance audio de Yousician et ses techniques d'apprentissage interactives ont permis à la plateforme de devenir rapidement la première plateforme d'apprentissage musical. Cette percée dans l'apprentissage de la musique numérique a permis à Yousician de conquérir plus de 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels et d'attirer d'importants investisseurs, notamment le fonds Alexa d'Amazon, Mark Pincus, fondateur de Zynga, Rolf Schromgens, cofondateur de Trivago, et MPL Ventures.

Consultez Yousician pour en savoir plus ou vous abonner.

À propos de Yousician :

Yousician est la première plateforme mondiale pour apprendre et jouer de la musique, animée par la conviction que plus les gens jouent de la musique, plus ce monde sera meilleur. Avec un total de 20 millions d'utilisateurs mensuels, les produits révolutionnaires de la plateforme, Yousician et GuitarTuna , sont les leaders dans leur domaine.

Yousician a révolutionné la façon dont les gens apprennent et jouent de la musique grâce à une technologie innovante qui donne aux joueurs un retour en temps réel. Elle propose un apprentissage interactif pour la guitare, la basse, le ukulélé, le piano et le chant avec des leçons, des exercices et des chansons.

GuitarTuna est le premier accordeur d'instruments au monde, offrant l'accordage le plus rapide, le plus facile et le plus précis à tout moment et en tout lieu. Les utilisateurs peuvent découvrir plus de 100 accords sur 15 instruments, dont des options chromatiques et personnalisées. De plus, la nouvelle fonction Play de GuitarTuna intègre la technologie d'intelligence artificielle « Smart Scroll » qui en fait l'application d'accordage de prédilection des guitaristes du monde entier.

Yousician et GuitarTuna sont disponibles en téléchargement sur l'App Store et le Google Play Store. La plateforme Yousician peut être utilisée sur tout téléphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau. GuitarTuna est disponible sur tout appareil mobile ou tablette.

