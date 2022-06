ENGWE lance une campagne de financement participatif pour l'eBike tout terrain X26 : une bête de performance avec un moteur de 1 000 W





WALNUT, Californie et ROME, 15 juin 2022 /PRNewswire/ ? Destiné à être le produit le plus puissant de la série ENGWE pour les utilisateurs aux États-Unis et en Europe, ENGWE a associé un moteur de 1 000 W à un système à double batterie et à une suspension à triple amortisseur pour créer une bête X26 tout-terrain pour le financement participatif. Il est lancé sur Indiegogo . Les pneus gras de qualité moto de 26*4 pouces facilitent le travail dans les nids de poule, la neige ou le sable. Plus puissant que la majorité des eBikes du marché, le X26 répond facilement aux attentes des cyclistes en matière de puissance, de vitesse, de long trajet et de stabilité.

Conquérir les collines facilement avec un moteur de 1 000 W

Le X26 offre une puissance stable de 750 W et peut pousser jusqu'à 1 000 W face à des terrains extrêmes. Avec plus de puissance que la plupart des eBike disponibles, le X26 permet aux cyclistes de gravir des collines escarpées d'une inclinaison de 30 %. Le moteur lui donne également une vitesse de pointe de 31 MPH, battant les autres eBikes qui atteignent seulement 20-30 MPH.

Système à double batterie permettant une autonomie maximale de 62 milles

Un système à double batterie charge le trajet avec une puissance énorme de 1 373 Wh, avec un temps de conduite amélioré pour donner aux cyclistes plus de miles (jusqu'à 62 miles) et plus de temps sur les sentiers. C'est une journée entière de conduite sans jamais s'arrêter pour recharger.

Système à triple suspension

Le X26 utilise un système à triple suspension allant de l'amortisseur hydraulique avant, avec une course de 150 mm, et de l'amortisseur mécanique central à l'amortisseur pneumatique arrière, ce qui le distingue des autres eBikes avec une absorption des chocs trois fois plus puissante.

Pneus gras de 26*4 pouces

Les pneus gras ENGWE spécialisés dans le contrôle du sol (26*4) sont également antidérapants et maximisent le roulement et la montée, ce qui donne aux cyclistes un contrôle total sur les virages plus serrés et les arrêts plus rapides, même sur les terrains les plus difficiles.

Spécifications

Vitesse maximale : 50 KPH/31 MPH

Puissance : 1 000 W (pointe), 750 (nominale)

Inclinaison maximale de la montée : 30 %

Taille des pneus : 26*4 pouces

Plage par charge (mode normal) : 100 km/62 milles

Capacité de la batterie : 48 V 19 AH (batterie principale), 48 V 9,6 AH (batterie supplémentaire)

Frein : freins à disque hydrauliques

Accélération : 46 s (0-50 KMH)

Charge : 330 lb/150 kg

Poids : 90 lb/41 kg

À seulement 1 599 $ pour toutes les fonctions exceptionnelles combinées en une seule pièce, le X26 est certainement l'un des eBikes les plus rentables de l'industrie. N'hésitez pas à profiter de l'offre de tarifs préférentiels sur Indiegogo .

Cliquez ici pour en savoir plus.

