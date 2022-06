Nettoyages Finilaboucane Canada octroie 112 000 $ de financement pour des nettoyages communautaires à travers le Canada





TORONTO, 15 juin 2022 /CNW/ - Afin de promouvoir des communautés plus propres et de s'attaquer au problème de déchets sauvages dans tout le Canada, le programme Nettoyages Finilaboucane Canada a accordé près de 112 000 $ en subventions à 21 organismes canadiens à but non lucratif. C'est la troisième année que le Great Outdoors Fund et Unsmoke Canada ont collaboré dans le cadre de Nettoyages Finilaboucane Canada, un programme de subventions dont l'objectif est de permettre aux individus d'avoir une influence positive sur les communautés à travers le Canada.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Unsmoke Canada pour mettre en oeuvre le programme Nettoyages Finilaboucane Canada », a déclaré Lori McCullough, fondatrice de Great Outdoors Fund. « Depuis son lancement en 2020, le programme a aidé plus de 40 organismes à faire des nettoyages qui ont attiré près d'un million de bénévoles de tout le Canada qui ont retiré le nombre impressionnant de quatre millions de livres de déchets sauvages, dont près de 800 000 mégots de cigarettes. Ensemble, nous faisons la différence dans presque tous les coins de notre pays ».

L'année dernière, au plus fort de la pandémie, Nettoyages Finilaboucane Canada a fourni 75 000 $ en subventions à 19 organismes. Compte tenu du succès du programme, le financement de Nettoyages Finilaboucane Canada a augmenté et les organismes qui ont reçu des fonds effectueront des nettoyages dans chaque province et dans deux des trois territoires du Canada.

Les subventions pour l'année 2022 de Nettoyages Finilaboucane Canada ont été accordées aux organismes suivants :

A Greener Future

Absolute Sustainability

Biquette - Écopâturage

Central Lake Ontario Conservation

Clean Up Barrie - Un regroupement de familles de Barrie

Clear Your Gear, Inc.

club quad de l'Outaouais

Exshaw Community Association

Re: FILTER

Friends of Kootenay Lake Stewardship Society - Nelson, British Columbia

Help Aid Canada

Nature NL

Northwest Territories Flying Association

PEI ATV Federation

Rusagonis ATV Club

Siloam Mission

Sooke ATV Club

South Nation Conservation

Take Pride Winnipeg

The Pas Community Renewal Corporation

Trout Unlimited Canada

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site thegreatoutdoorsfund.org ou unsmoke.ca.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1839497/Unsmoke_Canada_Cleanups_Map_2022_LocationsList.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1022082/The_Great_Outdoors_Fund_Logo.jpg

SOURCE The Great Outdoors Fund

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 09:11 et diffusé par :