RBC annonce les 20 lauréats 2022 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones





La hausse du coût des études et la baisse du taux de diplomation au secondaire sont des obstacles à la formation et à l'éducation postsecondaire des étudiants autochtones canadiens.

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le nom des 20 lauréats de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones de 2022, qui contribuera à aplanir les obstacles à la formation et à l'enseignement postsecondaire des jeunes autochtones canadiens.

Actuellement, seulement 44 % des jeunes autochtones (de 18 à 24 ans) ont terminé leurs études secondaires, comparativement à 88 % chez les autres Canadiens1. L'accès à la formation et à l'enseignement postsecondaire est souvent limité, ce qui se répercute négativement sur les personnes et leurs collectivités (revenu plafond, perte de confiance, cycle susceptible de se poursuivre, etc.).

Par ailleurs, les étudiants canadiens inscrits à temps plein à un programme de premier cycle durant l'année scolaire 2021-2022 ont fait face à une hausse de 1,7 % des frais de scolarité par rapport à l'année précédente2.

« Dans un contexte de hausse sans précédent du coût de la vie et de l'éducation, nous sommes fiers d'annoncer la cohorte 2022 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones, dit Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Mise au point en partenariat avec le groupe-ressource de soutien aux nations autochtones de RBC, RBC Royal Eagles, cette bourse permettra aux étudiants autochtones d'être moins endettés à la fin de leurs études et d'élargir leurs possibilités. »

Lisez le parcours des boursiers 2022 Brendan Eshom et Annie Martel dans Articles RBC. Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la liste de tous les boursiers. Seulement 19 lauréats sont annoncés dans la liste. Un lauréat souhaite rester anonyme.

Détails sur la Bourse : Auparavant appelée Bourse d'études RBC pour Autochtones, la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones a été établie en 1992. À ce jour, plus de 2 millions de dollars ont été versés à 218 jeunes autochtones issus des Premières Nations et des communautés inuites et métisses.

Admissibilité : Jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme membres des Premières Nations ou des communautés inuites et métisses, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et qui ont soumis une demande dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé ou qui fréquentent actuellement un tel établissement.

Jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme membres des Premières Nations ou des communautés inuites et métisses, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du et qui ont soumis une demande dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé qui fréquentent actuellement un tel établissement. Bourses offertes : 20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans).

20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans). Affectation des fonds : Frais de scolarité et autres frais d'études ou frais de subsistance.

Frais de scolarité et autres frais d'études ou frais de subsistance. Les boursiers auront également accès à des ressources supplémentaires sous forme d'occasions de mentorat, de stage ou de réseautage.

« J'ai l'immense privilège de faire partie du comité directeur de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones. Le chemin de la réussite scolaire des jeunes autochtones est parfois parsemé d'obstacles. C'est pourquoi un programme qui les décharge de leurs soucis financiers, célèbre leurs réalisations et favorise leur bien-être est si important, dit Wanda Wuttunee, rédactrice en chef du Journal of Aboriginal Economic Development et professeure retraitée de l'Université du Manitoba. Mon travail auprès des étudiants m'a appris que l'éducation avait une valeur inestimable, et je félicite RBC de faire de la place aux réalisations autochtones. »

Les jeunes peuvent soumettre leur candidature à une bourse d'études ou demander à une personne de proposer leur candidature. Pour en savoir plus sur le programme ou pour connaître toutes les conditions d'admissibilité, visitez rbc.com/boursesobjectifavenir.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

1. Services aux Autochtones Canada, Éducation de qualité (2018) :

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2018/01/education_de_qualite.html, Canada. 2. Statistique Canada, Le Quotidien (2021) :

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210908/dq210908a-fra.htm, Canada.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 09:05 et diffusé par :