SESAMI, UNE ENTREPRISE MONDIALE D'OPTIMISATION DE L'ÉCOSYSTÈME DU NUMÉRAIRE, ANNONCE TROIS NOMINATIONS STRATÉGIQUES





Sesami continue de bâtir son équipe de direction aguerrie pour épauler la croissance mondiale

DALLAS , le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sesami Cash Management Technologies (« Sesami »), une entreprise mondiale spécialisée en technologies et en intégration d'écosystèmes du numéraire, a le plaisir d'annoncer trois nominations stratégiques au sein de son équipe de direction mondiale. Le vétéran du secteur de la vente au détail Michael Ross est nommé au poste de chef de la direction financière; l'expert de marque Nicolas Van Erum se joint à l'équipe à titre de chef du marketing; et le vétéran de l'industrie et des logiciels de gestion du numéraire Soji Skariah deviendra directeur général et chef mondial de la division logicielle.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'acquisition récente par Sesami de la société Tidel, basée à Dallas, et de la division de gestion du numéraire du groupe suédois Gunnebo. À la suite de celle-ci, Darren Taylor, chef de la direction de Tidel, a été nommé président, chef de l'exploitation et chef mondial de la division des appareils intelligents de Sesami, et Christian Weisser, président de la division de gestion du numéraire de Gunnebo, a été nommé directeur général et chef mondial de la division des services gérés de Sesami. Cette acquisition a permis à Sesami d'intégrer plus de 800 spécialistes de logiciels, d'automatisation du numéraire et de produits, ainsi qu'un logiciel de pointe et un portefeuille incomparable d'appareils intelligents capables de servir les institutions financières et les entreprises de services à la consommation à l'échelle mondiale.

« Cette équipe de professionnels chevronnés sera cruciale dans la transformation de l'écosystème mondial du numéraire, qui est à l'aube d'une grande perturbation », a souligné Stéphane Gonthier, chef de la direction de Sesami. « La créativité, le savoir-faire et le niveau d'expertise que Michael, Nicolas et Soji procurent à Sesami nous permettront sans aucun doute d'atteindre nos objectifs ambitieux d'offrir une solution technologique complète aux institutions financières et aux commerces de détail à l'échelle mondiale grâce à notre modèle de prestation de services à la fois ouvert, intégré, polyvalent et entièrement personnalisable », a-t-il ajouté.

Michael Ross, FCPA, FCA, chef de la direction financière, Sesami

Michael supervise l'ensemble des activités financières et commerciales de l'entreprise. Son rôle consiste à instaurer des processus qui reflètent le niveau de performance et de sophistication que Sesami met à la portée de ses clients partout dans le monde. Avant de se joindre à Sesami, Micheal a été, pendant plus de dix ans, le chef de la direction financière de Dollarama (indice TSX-60), la société à la croissance la plus forte parmi les géants du commerce de détail à bas prix. Il a aussi occupé ces fonctions chez Sanimax, une entreprise de services, et passé plus de 20 ans dans des postes financiers clés du milieu des télécommunications et des médias.

Nicolas Van Erum, chef du marketing, Sesami

Nicolas est responsable de créer la marque et de la positionner pour en faire un leader international de son industrie. Il assure aussi sa direction stratégique et la mise en place d'une culture multinationale exemplaire. Bâtisseur de marque, entrepreneur et dirigeant en publicité, Nicolas a évolué pendant 25 ans dans les agences les plus réputées au monde, notamment comme fondateur et associé directeur général de Sid Lee Los Angeles durant 10 ans. C'est auprès des Adidas, Apple, Cirque du Soleil, FIS, Netflix, Samsung et Visa de ce monde qu'il a nourri sa créativité et appris à maîtriser l'art de la performance et de la stratégie commerciales à grande échelle.

Soji Skariah, directeur général et chef mondial de la division logicielle, Sesami

Soji chapeaute l'ensemble du volet logiciel de Sesami à l'international, en plus d'être le maître d'oeuvre des technologies derrière la plateforme d'optimisation. Ses 25 ans de carrière en commerce, ventes, expéditions et finances ont fait de lui un leader polyvalent. Il a fait sa marque en décuplant le potentiel d'entreprises dans le domaine de la technologie qu'il a su amener à un niveau de maturité et de performance propice à une expansion dans plusieurs régions. Avant de se joindre à Sesami, Soji a occupé des postes clés, notamment celui de vice-président et chef des solutions logicielles pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique à la multinationale de technologie financière Diebold Nixdorf. Il a aussi fait partie de l'équipe de direction de Hewlett Packard, d'EDS et de TCS.

À PROPOS DE SESAMI

Sesami, une entité indépendante de Corporation de Sécurité Garda World, est une entreprise mondiale de technologies et d'intégration d'écosystèmes du numéraire, qui offre une véritable solution technologique complète et fournit aux institutions financières et aux commerces de détail la possibilité de travailler avec un seul partenaire pour tous les produits et services de gestion du numéraire. On y retrouve les services-conseils, l'intelligence commerciale et l'analytique; une suite logicielle complète et personnalisable pour effectuer le suivi, les prévisions et l'agrégation des données; la maintenance des produits gérés, le transport de valeurs et les services de traitement offerts par des tiers exploitants du numéraire, partout où ses clients exercent leurs activités; ainsi qu'un grand éventail de solutions intelligentes d'automatisation du numéraire et d'appareils de sécurité, y compris Tidel et la division de gestion du numéraire de Gunnebo.

Pour en savoir plus, consultez le www.sesami.io

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :