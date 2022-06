Neon annonce le lancement d'une solution Postgres conviviale multicloud et entièrement gérée pour les développeurs





SAN FRANCISCO, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Neon, Inc. a annoncé aujourd'hui la version en préversion technique de son Postgres Cloud et entièrement gérée au Congrès mondial WeAreDevelopers et au Prisma Day à Berlin. Après avoir été lancée en préversion limitée sur invitation uniquement, la version gratuite de Neon est désormais accessible à tous. L'architecture innovante de Neon maximise l'efficacité et l'expérience du développeur moderne tout en minimisant les coûts.

Le 28 mai, la communauté d'Hacker News a fait de Neon le sujet tendance numéro un. Le démarrage en un clic, le stockage illimité et les capacités de mise à l'échelle automatique de Neon ont suscité l'intérêt de la communauté Postgres et de la communauté du développement au sens large.

« Nous sommes déterminés à remplir notre mission, qui consiste à créer un réseau Internet fonctionnant avec Postgres et à soutenir la prochaine génération de développeurs », a déclaré Nikita Shamgunov, PDG de Neon. « Rester connectés à la communauté des développeurs, écouter leurs besoins et fournir les outils permettant de travailler plus intelligemment et plus rapidement sont les premières étapes pour atteindre cet objectif. »

Neon optimise les ressources par le biais d'un stockage et d'un calcul découplés qui augmentent automatiquement la capacité en cas de pic d'activité et la réduisent à zéro en cas d'inactivité. Grâce à une architecture Cloud à plusieurs niveaux, Neon offre un stockage illimité et est actuellement compatible avec Amazon S3, d'autres fournisseurs de stockage Cloud étant à venir.

« L'utilisation de Postgres seul à grande échelle est un défi », a déclaré Leigh Marie Braswell, directrice de Founders Fund. « Neon a créé des fonctionnalités qui auraient facilité mon travail de développeur par le passé. La bonne nouvelle est que d'autres développeurs peuvent désormais profiter de ce que Neon a à offrir. »

Neon a impressionné les investisseurs très tôt, en levant un total de 24 millions de dollars au cours des cycles de financement d'amorçage et de série A. Avec le soutien de ses partenaires, dont Prisma, Neon continuera d'innover. La société prévoit d'intégrer des outils plus innovants pour une nouvelle génération de développeurs. Neon démontre son engagement envers les valeurs de l'open source par son généreux niveau gratuit et ses contributions régulières à la communauté DevOps. Avec une feuille de route riche en fonctionnalités, l'entreprise Neon est impatiente de donner aux développeurs les moyens de construire avec Postgres.

À propos de Neon

Neon est une solution Postgres en tant que service, Cloud et entièrement gérée, soutenue par une liste impressionnante d'investisseurs de premier plan, dont Khosla Ventures, General Catalyst et Founders Fund. En séparant le stockage du calcul, Neon offre une mise à l'échelle automatique, un démarrage en un clic, une compatibilité multicloud et un stockage illimité pour offrir aux développeurs une expérience simple, fiable et puissante. Grâce à un généreux niveau gratuit, les développeurs peuvent démarrer rapidement et évoluer efficacement selon leurs souhaits. Pour en savoir plus, consultez neon.tech .

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1839554/Neon_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :