LELO casse les idées reçues sur le sexe et le handicap à travers un nouveau sondage





Malgré l'évolution sexuelle indispensable que nous connaissons actuellement, il existe un vide béant dans le secteur des sextoys. LELO, géant du bien-être sexuel suédois créant des accessoires de plaisir intime depuis presque 20 ans, a décidé d'entrer dans le débat en se posant comme allié des personnes handicapées dans l'espace sexuel.

La grande majorité des sextoys sont encore commercialisés comme moyens d'atteindre l'orgasme ou de remettre du piment dans le couple, mais les personnes handicapées sont totalement exclues de ce discours. Cela est d'autant plus troublant lorsque l'on sait que les sextoys ne sont pas de simples jouets pour de nombreuses personnes handicapées, mais ont une grande influence sur leur qualité de vie puisqu'ils aident aussi à soulager les douleurs chroniques et d'autres symptômes.

Commissionnée en partenariat avec Censuswide, l'enquête menée en France auprès de 1 000 adultes, dont la moitié sont handicapés, a révélé que parmi ces derniers, 56% se sentent jugés ou stigmatisés par la société du fait de leur handicap; et 58% se sentent mis à l'écart, car le choix qui leur est offert au quotidien est réduit par rapport aux personnes sans handicap.

61% des sondés qui ne sont pas handicapés disent connaître quelqu'un qui l'est, et 69 % de la population générale admet n'avoir jamais réfléchi à certaines des difficultés auxquelles les handicapés doivent faire face. L'enquête révèle aussi que 76 % des personnes handicapées souhaitent que leur communauté propose des options d'accessibilité plus inclusives sans attirer l'attention sur le fait qu'elles s'adressent aux personnes handicapées. Parmi les difficultés présentées, le stress émotionnel est à 53% l'obstacle majeur rencontré par les personnes handicapées.

1 répondant sur 2 pense que leur communauté est favorable à l'accueil des personnes handicapées (49%). Ces aménagements comprennent des entrées accessibles avec des rampes ou des ascenseurs (30 %), des fonctions automatisées comme des portes ou des distributeurs de savon (18 %), ou un grossissement de texte/appareil accessible comme un texte plus gros ou des sous-titres (14 %).

Les personnes interrogées handicapées ont d'ailleurs fait part de leur désir de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle elles seraient asexuelles (49 %), un pourcentage similaire affirmant que les gens se trompent souvent sur leur sexualité en raison de leur handicap (46 %). 15 % des sondés ont admis avoir l'impression que les personnes handicapées n'étaient pas ou peu intéressées par la sexualité et 12% des personnes sans handicap ont partagé avoir déjà eu une relation avec une personne handicapée.

65% des personnes interrogées (handicapées ou non) ne savaient pas que les jouets intimes pouvaient soulager la douleur ou les tensions sur des personnes souffrant de certains handicaps.

Pourtant, comme le partage Audrey Hervouet, psychologue clinicienne intervenant auprès de personnes porteuses d'un handicap psychique ou physique: "au delà de la question de la sensibilisation, de l'éducation sexuelle, la problématique de la masturbation et des plaisirs solitaires revient souvent, chez ces personnes dont le lien social est malheureusement bien souvent réduit, et les rencontres amoureuses ou même pulsionnelles peuvent se faire rares...

Pour répondre à leurs besoins concernant la masturbation, il leur est donc proposé des sextoys mais cet univers leur est bien souvent inconnu ; le sex toy est pour certains le seul moyen de se masturber car leurs mains ne peuvent pas toujours atteindre l'entre jambe (...) je leur explique que leur corps peut être autre chose que douleur et qu'ils ont droit au plaisir".

Luka Matutinovic, directeur marketing général de LELO ajoute: « Le handicap peut avoir de fortes répercussions sur la vie sexuelle. Les personnes handicapées qui veulent avoir une vie sexuelle saine sont confrontées à divers problèmes, notamment : le manque de confiance en soi, le fait de devoir surmonter des obstacles physiques et émotionnels, l'exclusion du monde de la sexualité et de l'éducation sexuelle. La plupart des gens n'imaginent même pas que les personnes handicapées puissent s'adonner au sexe et avoir une vie sexuelle normale. Et cela ne fait qu'aggraver leurs problèmes, car elles se retrouvent exclues de tous les discours sur le bien-être sexuel. Nous souhaitons faire entendre notre voix pour mettre en lumière ce sujet largement omis par les médias et pour déstigmatiser les discours qui l'entourent ».

« Les sextoys, pour la plupart, sont commercialisés comme des objets que nous utilisons pour mieux connaître notre corps et notre plaisir et pour atteindre l'orgasme, dans un jeu en solo ou à deux. La plupart des gens ignorent que les sextoys sont de puissants outils d'assistance pour les personnes handicapées. Ils sont utilisés pour le plaisir, mais surtout pour soulager les douleurs chroniques. Très peu de gens savent cela, et c'est en grande partie de notre faute à nous, les marques de sextoys. Et nous sommes là pour corriger ce malentendu. »

