ABS et SpaceX signent un projet de développement commun de barges de récupération de fusées commandées à distance





ABS a signé un projet de développement commun avec SpaceX pour vérifier les fonctions commandées à distance de barges de récupération de fusées autonomes utilisées pour la récupération de fusées porteuses en mer.

Les barges de récupération de fusées sont modifiées en vue d'inclure un pont élargi afin d'augmenter la taille de la plateforme d'atterrissage, quatre moteurs propulseurs pour la propulsion et pour maintenir la position, ainsi qu'un pare-éclat pour protéger les équipements électriques et du moteur sur le pont. Les barges sont sans aucun équipage pendant les atterrissages, un robot est déployé à bord pour sécuriser la fusée porteuse sur la barge avant le retour de l'embarcation au port.

Le projet examinera la conception de l'une des trois barges de récupération de fusées de SpaceX pour vérifier leur conformité avec le document d'ABS intitulé Guide for Autonomous and Remote-Control Functions. Compte tenu des exigences opérationnelles uniques et complexes, ABS adoptera une approche fondée sur le risque pour l'évaluation des fonctions autonomes.

« Grâce à ses travaux sur des technologies autonomes et commandées à distance dans le cadre de projets avec des partenaires de premier plan dans le monde entier, ABS montre la voie en soutenant son application pratique en mer. Cela nous met dans une position idéale pour travailler avec SpaceX sur son projet unique et enthousiasmant. Nous sommes fiers que nos capacités dans ce domaine aient été reconnues par un véritable pionnier comme SpaceX », déclare Patrick Ryan, vice-président principal chez ABS en charge de l'ingénierie et de la technologie au niveau mondial.

ABS est un leader mondial dans le soutien au développement de fonctions autonomes et commandées à distance en mer. Un remorqueur de port manoeuvré à distance développé par Keppel Offshore & Marine a été le premier au monde à recevoir la note REMOTE-CON d'ABS en octobre 2021.

Une copie du document Guide for Autonomous and Remote-Control Functions d'ABS peut être téléchargée ici.

À propos d'ABS

ABS, un fournisseur de premier plan mondial de services de classification et de conseils techniques pour les secteurs maritime et offshore, s'engage à définir des normes pour la sécurité et l'excellence en matière de conception et de construction. Axé sur l'application sûre et pratique de technologies avancées et de solutions numériques, ABS travaille avec l'industrie et les clients pour développer une conformité exacte et économique, une performance optimisée et une efficacité opérationnelle pour les actifs maritimes et offshore.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 08:40 et diffusé par :