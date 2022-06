Focus Graphite annonce l'acceptation du regroupement des actions par la TSXV





KINGSTON, ON / ACCESSWIRE / 15 juin 2022 / Focus Graphite Inc. (TSX-V:FMS, OTCQX: FCSMF, « Focus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») a approuvé un regroupement d'actions du capital en circulation de la Société (le « regroupement ») sur la base de dix (10) actions ordinaires avant regroupement pour une (1) action ordinaire après regroupement.

Le regroupement prendra effet à l'ouverture du marché le 17 juin 2022 (la « date d'entrée en vigueur »). La société ne changera pas de nom dans le cadre du regroupement, mais elle émettra de nouveaux certificats d'actions sous un nouveau numéro CUSIP, soit 34416E874 (ISIN : CA34416E8743). Les actions ordinaires de la société continueront d'être négociées à la Bourse sous leur symbole actuel, FMS.

La Société possède actuellement 551 663 902 actions ordinaires émises et en circulation. À la date effective, la Société aura environ 55 166 390 actions ordinaires après regroupement émises et en circulation.

Les détenteurs d'actions ordinaires qui détiennent des actions sans certificat (c'est-à-dire des actions détenues sous forme d'inscription en compte et non représentées par un certificat d'action physique), soit en tant que détenteurs inscrits, soit en tant que propriétaires véritables, verront leur(s) compte(s) d'inscription en compte existant(s) ajusté(s) électroniquement par l'agent de transfert de la Société ou, dans le cas des actionnaires véritables, par leurs sociétés de courtage, banques, fiducies ou autres prête-noms. Ces détenteurs n'ont généralement pas besoin de prendre d'autres mesures pour échanger leurs actions ordinaires antérieures à la consolidation contre des actions ordinaires postérieures à la consolidation.

Les actionnaires inscrits détenant des certificats d'actions ont reçu par la poste une lettre d'envoi les informant du regroupement et leur donnant instruction de remettre les certificats d'actions représentant les actions ordinaires antérieures au regroupement contre des certificats de remplacement ou un avis d'inscription directe représentant leurs actions ordinaires postérieures au regroupement. Jusqu'à ce qu'il soit remis pour échange, chaque certificat d'actions représentant anciennement des actions ordinaires antérieures au regroupement sera réputé représenter le nombre d'actions ordinaires entières postérieures au regroupement auquel le détenteur a droit à la suite du regroupement.

À propos de Focus Graphite

Focus Graphite Inc. est une société d'exploration et de mise en valeur qui cherche à produire un concentré de graphite en paillettes sur ses projets de graphite en paillettes du Lac Knife et du Lac Tétépisca, dont elle est l'unique propriétaire et qui sont situés dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Dans le cadre de sa mission visant à créer une valeur actionnariale durable à long terme, Focus évalue également la faisabilité de produire des produits de graphite spécialisés à valeur ajoutée, notamment du graphite sphérique de qualité batterie.

Focus Graphite est une société de développement de graphite axée sur la technologie, dont la vision est de créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. Focus détient également une participation dans le développeur d'applications du graphène Grafoid Inc. Focus s'engage à opérer d'une manière socialement, écologiquement et éthiquement responsable.

Pour plus d'informations sur Focus Graphite et sur les projets Lac Tétépisca et Lac Knife de la Société, veuillez consulter le site Web de Focus à l'adresse suivante www.focusgraphite.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prévisionnelles

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains évènements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les informations prospectives soient raisonnables, rien ne garantit que ces attentes s'avèreront exactes. Nous ne pouvons pas garantir les résultats, les performances ou les réalisations futurs. Par conséquent, il n'y a aucune garantie que les résultats réels obtenus seront identiques, en tout ou en partie, à ceux énoncés dans les informations prospectives.

Les informations prévisionnelles sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction à la date où les déclarations sont faites et sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les informations prévisionnelles. Veuillez consulter les facteurs de risque divulgués dans notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que cette liste de facteurs de risque ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les informations prévisionnelles pour les adapter aux résultats réels ou aux changements de nos attentes, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles.

Pour plus d'informations sur Focus Graphite Inc, veuillez contacter :

Kimberly Darlington

Communications, Focus Graphite Inc.

[email protected]

Judith T. Mazvihwa-MacLean

Chef des finances, Focus Graphite Inc.

[email protected]

(613) 581-4040

SOURCE: Focus Graphite Inc.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 08:30 et diffusé par :