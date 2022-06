Le Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires et de soutien au Canada, lance une nouvelle division de l'innovation





MISSISSAUGA, Ontario, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'une division de l'innovation, dans le but de devenir l'entreprise de services alimentaires et de soutien la plus innovante de l'industrie. Avec le lancement de cette division, le Groupe Compass Canada redouble d'efforts pour rester à l'avant-garde des tendances de l'industrie en investissant dans des technologies de pointe, de nouveaux concepts culinaires, le développement durable et des expériences sans heurt.



L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'approche du Groupe Compass Canada, laquelle est axée sur l'innovation, y compris le lancement de sa division technologique, Compass Digital Labs (CDL), en 2016. Même si la technologie demeurera sans aucun doute une priorité continue pour l'équipe de l'innovation, son champ d'action sera plus vaste, l'accent sera mis sur la réflexion sur le client de l'avenir et la planification de son expérience en matière d'alimentation et d'accueil.

« L'innovation n'est pas seulement un mot à la mode au Groupe Compass Canada. Elle est vraiment liée à notre ADN. En consacrant une division à l'innovation, nous investissons dans la pérennité de l'industrie pour nos clients et consommateurs », a déclaré Heather Wilkie, vice-présidente, Innovation. Nous espérons tirer parti des besoins réels de nos clients et trouver ces véritables expériences à valeur ajoutée et passionnantes qui offrent quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas être différents seulement pour le plaisir de l'être. Nous voulons répondre à des inefficacités réelles, à de vrais besoins et à de vrais désirs », a-t-elle déclaré.

L'équipe de l'innovation, dirigée par Michael Hachey, directeur de l'innovation, et Heather Wilkie, nouvellement nommée vice-présidente de l'innovation, comprend des experts en la matière dans de nombreux domaines, allant de la conception de l'expérience utilisateur, des conseils en IA, de la transformation technologique, de la mise sur le marché, de la recherche sur les consommateurs et du développement durable. L'équipe va déjà de l'avant avec plus de trente nouvelles innovations potentielles à tester au sein de l'entreprise au cours des prochaines années. Cette équipe a l'intention de poursuivre son partenariat avec de nouvelles entreprises en démarrage et des entrepreneurs qui cherchent à tirer parti de l'envergure du Groupe Compass Canada pour mettre à l'essai leurs offres et aider à améliorer l'expérience client.

« L'innovation est essentiellement un processus d'essais et erreurs. Mon équipe sait qu'il est normal d'échouer - en fait, c'est une exigence si nous voulons vraiment être des acteurs du changement dans cette industrie. Cette équipe ratisse large, examine plusieurs éléments qui pourraient changer la donne dans de nombreux domaines et les met à l'essai », a déclaré Michael Hachey, directeur de l'innovation. Nous n'avons pas peur de tester et d'essayer de nombreux concepts, sachant que tout ne tiendra pas. La récompense réside dans le défi et la recherche de ces éléments clés qui rehaussent vraiment notre expérience client. »

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 200 emplacements à travers le pays. L'entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admiréestm au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l'avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu'un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l'un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l'accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021tm. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

