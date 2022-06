Bridgetek lance de nouveaux capteurs et actionneurs pour simplifier la mise en oeuvre de l'IoT pour les entreprises





SINGAPOUR, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bridgetek Pte Ltd introduit une nouvelle gamme de capteurs et d'actionneurs pour améliorer la productivité, la cohérence de la qualité et du rendement ainsi que l'utilisation du personnel, et pour assurer une utilisation efficace des ressources. Les applications incluent les contrôles industriels, l'agriculture intelligente, l'aquaculture marine, les bureaux intelligents, les instruments de laboratoire et les parkings, entre autres.

Les capteurs et les actionneurs sont conçus pour fonctionner ensemble sur un réseau partagé connu sous le nom de bus de capteurs longue distance (LDSBus). Cela simplifie considérablement le câblage en utilisant des interconnexions standard et en distribuant l'alimentation aux appareils connectés. Cela élimine également la complexité de l'interconnexion de différents appareils, protocoles, réseaux et logiciels, leur permettant de fonctionner ensemble de manière transparente. Toutes les données du capteur et les commandes de l'actionneur sur le LDSBus sont relayées vers et depuis l'IoTPortal via les passerelles Bridgetek IoTPortal propriétaires.

Les principales caractéristiques de Bridgetek LDSBus sont les suivantes :

Installation facile : un câble LDSBus CAT5/5e avec connecteurs RJ45 transporte les données et l'alimentation

: un câble LDSBus CAT5/5e avec connecteurs RJ45 transporte les données et l'alimentation Flexibilité : les connexions LDSBus sont enchaînées en guirlande à l'aide des jonctions HVT. Chaque jonction HVT dispose de quatre ports RJ12 pour les modules de capteur/actionneur

: les connexions LDSBus sont enchaînées en guirlande à l'aide des jonctions HVT. Chaque jonction HVT dispose de quatre ports RJ12 pour les modules de capteur/actionneur Longue distance : chaque bus peut s'étendre jusqu'à 200 m dans chaque direction depuis la passerelle

: chaque bus peut s'étendre jusqu'à 200 m dans chaque direction depuis la passerelle Configuration facile : aucune expérience de programmation n'est nécessaire pour configurer le système

: aucune expérience de programmation n'est nécessaire pour configurer le système Convivialité : tous les capteurs et actionneurs peuvent être surveillés et contrôlés à partir de la même application intuitive et du même tableau de bord

: tous les capteurs et actionneurs peuvent être surveillés et contrôlés à partir de la même application intuitive et du même tableau de bord Efficacité : les alertes par e-mail, SMS et notifications push évitent d'avoir à surveiller constamment les données et libèrent le personnel pour d'autres tâches

Les propriétaires d'entreprise et les employés peuvent se connecter au système, à la fois localement et à distance, via l'application pour smartphone et le tableau de bord basé sur un navigateur, et recevoir des alertes et des notifications. L'interface intuitive et conviviale réduit la courbe d'apprentissage tout en offrant une configuration facile du système sans développement de code requis.

L'adoption de l'Internet des objets (IoT) continue de croître à mesure que de plus en plus d'industries réalisent les avantages qu'elle apporte. Parallèlement aux avancées technologiques, les systèmes IoT évoluent également avec une installation plus simple, ce qui ouvre la porte à de nombreux utilisateurs qui traditionnellement n'envisageaient pas les solutions intelligentes, ainsi qu'aux utilisateurs existants.

