Heineken® Canada veut payer vos déplacements lors de la fin de semaine du Grand Prix du Canada





« Quand vous conduisez, ne buvez jamais » - Heineken® offre jusqu'à 1 000 crédits de 20 $

pour des trajets avec Uber durant la fin de semaine du Grand Prix à Montréal et à Toronto

MONTRÉAL, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - En tant que partenaire mondial officiel de bière de la Formule 1®, Heineken® annonce qu'elle ouvre un compte partagé de trajets d'une valeur de 20 000 $ sur l'application mobile Uber. Basé sur sa campagne « Quand vous conduisez, ne buvez jamais », il s'agit de l'occasion parfaite pour lancer la fin de semaine très attendue du Grand Prix AWS du Canada de Formule 1® de 2022.

La nouvelle campagne Heineken® « Quand vous conduisez, ne buvez jamais » s'attaque au problème bien connu de l'excès de confiance en soi lors de la consommation d'alcool. Puisque certains des plus grands pilotes sont issus du monde de la F1®, c'est souvent à ce moment précis où vous vous sentez comme l'un d'entre eux. Toutefois, ça ne signifie pas que vous devriez prendre le volant, et que vous devriez trouver un autre mode de transport pour rentrer chez vous.

La marque sait que cette fin de semaine vient avec son lot d'événements, aussi bien durant la journée qu'en soirée - faisant en sorte que cet événement est bien plus qu'une simple course. Heineken® veut ainsi s'assurer que les amateurs puissent se rendre à ces événements incontournables et en revenir en toute sécurité.

Heineken® aborde le sérieux sujet de la consommation responsable d'alcool de manière attrayante et divertissante, le tout avec l'aide de quelques visages familiers du monde de la F1® et des W Series : Daniel Ricciardo, pilote de l'écurie McLaren, Sergio Perez, pilote de l'écurie Oracle Red Bull, et Naomi Schiff, pilote de course et ambassadrice des W Series.

« Je suis peut-être l'un des pilotes les plus charmants de la F1®, mais après un verre, je deviens un passager encore plus charmant. Quand vous vous sentez comme moi après un verre ou deux, n'oubliez pas de vous faire raccompagner chez vous en toute sécurité », a déclaré Ricciardo.

Du 17 au 19 juin, le compte partagé de Heineken® sera accessible aux utilisateurs d'Uber à Montréal et à Toronto, deux villes canadiennes qui bourdonneront d'activités en lien avec le Grand Prix pendant toute la fin de semaine. Heineken® offrira un crédit d'une valeur maximale de 20 $ par trajet avec Uber, jusqu'à concurrence de 20 000 $. Le compte est accessible grâce à un code promotionnel disponible sur les médias sociaux de Heineken®.

« Après avoir attendu le retour du Grand Prix AWS du Canada de Formule 1® pendant deux longues années, nous voulons que ceux qui sortent en ville pour profiter des différents aspects de l'expérience puissent le faire de manière responsable », a déclaré Laurent Delmouly, directeur général de Heineken® au Canada. « Que vous vous rendiez à la course le dimanche ou à une des nombreuses célébrations pendant la fin de semaine, Heineken® veut que vous en profitiez et vous rappelle que quand on conduit, on ne boit jamais. »

Ce partenariat pour des trajets sécuritaires s'appuie sur la campagne internationale de promotion de la consommation responsable « Quand vous conduisez, ne buvez jamais » de Heineken®. « Heineken® fait la promotion d'une consommation responsable et mise sur le pouvoir de la marque internationale Heineken® pour présenter la consommation modérée de manière positive et amusante », ajoute M. Delmouly. « Chaque année, nous consacrons 10 % de notre budget marketing à la promotion de la consommation responsable auprès de l'ensemble des entreprises qui vendent Heineken®, en mettant l'accent sur le message « Quand vous conduisez, ne buvez jamais ».

Pour en savoir plus, consultez @heinekenca, #GPCanada, #WhenYouDriveNeverDrink et #HeinekenF1.

À propos de Heineken®

Heineken® est le brasseur le plus international au monde. C'est le chef de file du développement et de la mise en marché de bières et de cidres de qualité supérieure. Sous le nom Heineken®, le groupe a un portefeuille international, régional et local de plus de 250 bières, cidres et produits de spécialité. Nous sommes déterminés à innover, à investir dans notre marque à long terme, à miser sur une exécution disciplinée des plans de vente et une gestion des coûts ciblée. Avec son slogan Brasser un monde meilleur, la durabilité est au coeur des activités de l'entreprise et offre une valeur ajoutée à tous les intervenants. Heineken® a une présence bien équilibrée à travers le monde et occupe des positions dominantes aussi bien dans les marchés développés que dans ceux en développement.

SOURCE HEINEKEN

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 08:05 et diffusé par :