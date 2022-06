Beneva soutient ses assurés dans leur processus de transition de genre





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Beneva ajoute une nouvelle clause à son offre en assurance collective : la garantie d'affirmation de genre. À cet effet, l'entreprise remboursera les frais admissibles d'une intervention chirurgicale pratiquée par un médecin visant à modifier les caractéristiques sexuelles de la personne assurée dans le but de les harmoniser avec le genre ressenti par celle-ci.

« Cet ajout reflète les valeurs fondamentales de Beneva en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes fiers de soutenir nos assurés dans leur processus de transition de genre. Nous veillons à toujours offrir à nos preneurs et à nos assurés la meilleure couverture qui soit; il est important de nous adapter pour combler leurs attentes », indique Éric Trudel, vice-président exécutif et leader, assurance collective chez Beneva.

Cette nouvelle clause couvre les frais d'une chirurgie d'affirmation de genre lorsque celle-ci n'est pas couverte par le régime public de l'assuré. L'assuré doit préalablement avoir obtenu un diagnostic de dysphorie de genre.

Cette annonce de Beneva s'inscrit en ce Mois de la Fierté. Cet événement annuel de la communauté LGBTQ2S+ est l'occasion de célébrer la résilience et la diversité, afin que la population de partout au pays soit traitée de manière égale, sans distinction de sexualité, de race, d'identité de genre, de religion ou de toute autre étiquette qui pourrait compromettre ses droits fondamentaux.

Un don pour l'équité, la diversité et l'inclusion

Beneva annonce par la même occasion une contribution de 50 000 $ au Fonds équité, diversité et inclusion de Centraide du Grand Montréal. Ce nouveau fonds vise la poursuite des efforts des dernières années de Centraide pour le vivre-ensemble au sein d'un seul fonds global géré par Centraide du Grand Montréal. Plusieurs groupes à risque d'exclusion bénéficieront de cette initiative, dont les communautés LGBTQ2S+ plus particulièrement en raison des efforts qui seront déployés auprès des jeunes de la communauté à risque d'être marginalisés.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

