Annonce concernant la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés au Québec





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il fera une annonce concernant la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés au Québec. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, ainsi que du député de Richmond, M. André Bachand.

Date : Le jeudi 16 juin 2022



Heure : 16 h 15



Lieu : Thetford Mines (Québec)

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 16 juin 2022 à 12 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera confirmé seulement aux journalistes accrédités.

Avis COVID-19 : Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

