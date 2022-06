Sanofi Canada annonce les gagnants du concours Sanofi Biogenius Canada 2022





LAVAL, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est heureuse d'annoncer que les gagnants du 30e concours annuel de Sanofi Biogenius Canada ont été sélectionnés. Le concours de cette année a eu lieu lors de la 60e édition de l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) de Sciences jeunesse Canada (SJC), au cours de laquelle 98 projets de niveau Junior, Intermédiaire et Sénior se sont disputés les prix spéciaux de Sanofi Biogenius Canada.

Le 19 mai 2022, neuf prix spéciaux ont été décernés par Sanofi Biogenius Canada lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de l'ESPC, dont trois gagnants dans chacune des catégories Junior, Intermédiaire et Sénior. L'un des lauréats s'est également vu décerner le prix du Défi international BioGENEius de Sanofi et aura la possibilité de représenter le Canada au Défi international BioGENEius, qui se tiendra lors de la prestigieuse convention internationale BIO à San Diego, en Californie, du 13 au 16 juin : le plus grand événement de biotechnologie au monde.

Qu'il s'agisse de projets portant sur des prototypes de pancréas artificiel ou sur la défense contre l'E.coli, Sanofi Canada félicite les gagnants de chaque catégorie de prix spéciaux, notamment :

Catégorie Junior

Sage Elliot , 8e année, Fort St. John , Colombie-Britannique; Magie magnétique!

, 8e année, , Colombie-Britannique; Magie magnétique! Alpita Patro , 8e année, St. John's , Terre-Neuve; Algues : l'avenir du biocarburant

, 8e année, , Terre-Neuve; Algues : l'avenir du biocarburant Mohamed Saleh , 8e année, Windsor, Ontario ; Citrouille en plastique

Catégorie Intermédiaire

Marissa Magsnio, 10e année, Narol, Manitoba ; modification comportementale de Tenebrio Molitor par des toxines pour maximiser la biodégradation du polystyrène

; modification comportementale de Tenebrio Molitor par des toxines pour maximiser la biodégradation du polystyrène Sohila Sidhu , 10e année, Windsor, Ontario ; Preuve de concept : pancréas artificiel pour les patients atteints de diabète

, 10e année, ; Preuve de concept : pancréas artificiel pour les patients atteints de diabète Ansh Vashisht , 9e année, Kamloops , Colombie-Britannique; Défense contre l'E. coli : l'effet du bactériophage T4r antibactérien sur l'Escherichia coli sur l'Espheria coli

Catégorie Sénior

Eunjo An, 11e année, Victoria , Colombie-Britannique; Peaux d'orange en tant que biosorbants dans le traitement des eaux usées contenant des métaux lourds

, Colombie-Britannique; Peaux d'orange en tant que biosorbants dans le traitement des eaux usées contenant des métaux lourds Parmin Sedigh, 11e année, Kingston, Ontario ; Exposition à un herbicide à base de glyphosate et régénération des nageoires de poisson zèbre

; Exposition à un herbicide à base de glyphosate et régénération des nageoires de poisson zèbre Koral Kulacoglu et Hanze Wu, 11e année, Richmond Hill, Ontario ; FourSight : Analyse des profils génétiques cancéreux à l'aide de réseaux neuronaux artificiels

Prix du Défi BioGENEius de Sanofi International

Marissa Magsnio, 10e année, Narol, Manitoba ; modification comportementale de Tenebrio Molitor par des toxines pour maximiser la biodégradation du polystyrène

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

« Au nom de tous les employés de Sanofi Canada, j'aimerais féliciter chaleureusement ceux qui ont participé au concours Sanofi Biogenius Canada de cette année et les gagnants du concours de 2022. Nous sommes inspirés par vos projets, votre talent indéniable et votre passion pour les STIM. Vous représentez l'avenir de la science et je ne doute pas que vous ayez tous un avenir brillant devant vous. J'aimerais également remercier Science jeunesse Canada pour son partenariat et son investissement commun dans la promotion de l'apprentissage et de l'éducation en STIM. Ensemble, nous permettons à des étudiants à travers leCanada de poursuivre leur curiosité scientifique, à développer des idées novatrices et acquérir une expérience inestimable qui les aidera à préparer la voie d'une carrière future dans les STIM. »

Reni Barlow

Directeur général, Sciences de la jeunesse Canada

« SJC est ravie de s'associer de nouveau à Sanofi pour animer la compétition à l'Expo-sciences pancanadienne, qui a apporté une nouvelle énergie et un nouveau groupe de participants talentueux à la compétition de cette année. Nous félicitons tous les participants et les lauréats des prix spéciaux de Sanofi Biogenius Canada et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir de leur pensée innovante leur réserve. »

Pour de plus amples renseignements sur le concours Sanofi Biogenius Canada ou l'Expo-sciences pancanadienne, visitez https://biogenius.ca/biogenius-competition/ et https://youthscience.ca/science-fairs/cwsf .

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours et la subvention de Sanofi Biogenius Canada encouragent les étudiants d'un océan à l'autre et de tout autre environnement à surmonter les obstacles et à explorer les idées de recherche en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) réelles qui peuvent changer des vies, le tout avant de quitter l'école secondaire.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité des jeunes Canadiens grâce à des projets STIM. Un organisme de bienfaisance enregistré constitué en 1966, SJC remplit sa mission grâce à des programmes nationaux, y compris monEspaceSTIM, le réseau national de l'Expo STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo STIM, la représentation d'Équipe Canada lors de foires internationales et le développement professionnel intelligent en sciences pour les enseignants. Grâce à ces programmes, SJC fournit un soutien direct à plus de 500 000 étudiants qui réalisent des projets STIM au cours d'une année donnée. Pour de plus amples renseignements, visitez youthscience.ca/fr/ .

