/R E P R I S E -- Avis aux médias - Congrès du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) - L'industrie forestière réunie à Québec les 16 et 17 juin/





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) tiendra les 16 et 17 juin prochains son congrès annuel au Manège militaire de Québec. Sous le thème « Faire demain », les différents ateliers du Congrès aborderont des sujets comme l'économie circulaire et le climat, l'avenir de l'emballage, la valorisation de la biomasse et le rôle du matériau bois dans la construction.

Le mot d'ouverture du congrès sera prononcé le 16 juin à 8 h 30 par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Pierre Dufour.

L'événement proposera également un panel politique, le 16 juin à 13 h 45, qui réunira les chefs des oppositions (Dominique Anglade, Manon Massé et Paul St-Pierre Plamondon) au cours duquel ces derniers présenteront leur vision de la foresterie du futur.

L'événement sera également l'occasion pour le CIFQ de dévoiler, le 17 juin à midi, la nouvelle étude d'impact économique de l'industrie du bois du Québec portant sur l'année 2021 et réalisée par PricewaterhouseCoopers.

Quand : 16 et 17 juin 2022

Où: Manège militaire de Québec - 805, avenue Wilfrid-Laurier, Québec, QC G1R 2L3

Les médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire auprès de Madame Valérie Noël-Létourneau à l'adresse suivante : [email protected]

Pour l'horaire complet du Congrès : http://www.congrescifq.com/horaire

Pour en savoir plus à propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec: cliquez ici

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec

