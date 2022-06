POWER SUSTAINABLE ANNONCE LA PREMIÈRE CLÔTURE DE 210 M$ DU FONDS LIOS I SPÉCIALISÉ EN AGROALIMENTAIRE





Power Sustainable Lios accueille un groupe ciblé d'investisseurs institutionnels pour son fonds inaugural voué à soutenir la transformation de notre système alimentaire

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire multiplateforme d'actifs alternatifs durables, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un premier engagement de capital de 210 millions de dollars pour le Fonds Lios I, son fonds inaugural de placements privés dans le domaine agroalimentaire durable. On compte parmi les premiers investisseurs La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie), Financement agricole Canada (FAC), Exportation et développement Canada (EDC), le Fonds de solidarité FTQ, BMO Partenaires et la CIBC. Le fonds vise des engagements de capitaux totalisant 300 millions de dollars et prévoit clôturer au troisième trimestre de 2022.

Power Sustainable Lios investit dans des entreprises de taille moyenne actives au sein de la chaîne de valeur alimentaire nord-américaine, en s'associant à des propriétaires et des exploitants pour accélérer leur croissance. Par l'entremise de participations majoritaires ou minoritaires importantes, le fonds vise à appuyer des entreprises bien positionnées pour prioriser et stimuler le développement d'une chaîne de valeur alimentaire durable, et à en accroître la résilience face aux comportements évolutifs des consommateurs et aux ressources naturelles limitées.

« Nous sommes ravis d'accueillir un premier groupe de partenaires qui voient également dans le développement durable un puissant moteur de création de valeur », a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. « Nous soutiendrons la prochaine génération d'entreprises nord-américaines qui transforment le système alimentaire tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives responsables, créant ainsi de la valeur pour nos clients, les entreprises de notre portefeuille et la collectivité. »

« En tant qu'investisseurs spécialisés dans l'agroalimentaire, nous pensons que nos connaissances opérationnelles de l'industrie, combinées à notre solide expérience sectorielle, font de nous un partenaire de choix dans ce domaine », a soutenu Jonathan Belair, associé-directeur de Power Sustainable Lios. « Notre objectif principal est d'appuyer des entreprises en mettant à profit notre compréhension approfondie du secteur et notre vaste réseau en Amérique du Nord. Notre apport stratégique va au-delà du capital, et vise à stimuler une croissance durable et un changement transformateur. Nous sommes heureux d'accueillir des partenaires institutionnels qui partagent notre vision au sein du Fonds Lios I. »

« Financement agricole Canada agit comme catalyseur au sein de l'industrie agricole et alimentaire canadienne », a déclaré Rebbecca Clarke, vice-présidente et trésorière, FAC. « Cet investissement témoigne de notre engagement à valoriser le développement durable de la chaîne de valeur agroalimentaire, ce qui est essentiel au succès de nos clients, de l'industrie et de notre planète. »

« Nous sommes heureux d'appuyer Power Sustainable Lios dans la création de son fonds de placements privés dédié aux investissements dans des entreprises de taille moyenne qui innovent dans le secteur agroalimentaire durable », a déclaré Carl Burlock, vice-président exécutif et chef des affaires commerciales d'EDC. « D'un point de vue commercial, les exportations agricoles contribuent de façon importante à notre économie. EDC favorise donc la croissance et l'investissement auprès d'exportateurs agroalimentaires canadiens en collaborant avec des partenaires comme Power Sustainable Lios. Grâce à ces collaborations, nous pouvons collectivement répondre à la demande mondiale croissante en nourriture tout en développant de nouvelles méthodes plus durables pour exporter des aliments dans le monde entier. »

« La participation du Fonds de solidarité FTQ s'arrime avec notre mission actuelle d'encourager et de soutenir les entreprises d'ici dans le secteur agroalimentaire. Ce fonds leur permettra d'être mieux outillées pour innover face aux défis actuels. Ce partenariat s'ajoute également à des investissements historiques de près de 1,3 milliard dans le secteur agroalimentaire », ajoute Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

Power Sustainable Lios, la plus récente plateforme d'investissement de Power Sustainable, s'ajoute à ses plateformes de placements privés en infrastructure énergétique et d'actions dans des sociétés chinoises publiques. Pour en savoir plus sur Power Sustainable Lios, consultez le site www.powersustainablelios.com/fr/.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans les stratégies de développement durable, avec des bureaux au Canada, en Chine et aux États-Unis. Nos équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonisation, au progrès social et à une croissance de qualité. Avec environ 4,2 milliards CAD en actifs sous gestion, Power Sustainable déploie du capital patient et ciblé en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.powersustainable.com/fr/.

