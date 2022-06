Hawkmoon annonce son éligibilité DTC





Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; OTCQB:HWKRF; FSE:966) ("Hawkmoon" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer que ses actions ordinaires sont désormais éligibles à une compensation et un règlement électroniques aux États-Unis par le biais de la Depository Trust Company ("DTC").

L'éligibilité DTC devrait simplifier le processus de négociation et optimiser la liquidité des actions Hawkmoon aux États-Unis. Les actions de la Société ont récemment commencé à être négociées sur l'OTCQB® Venture Market ("OTCQB") sous le mnémo HWKRF.

La DTC est une filiale de la Depository Trust & Clearing Corporation, une société américaine qui gère la compensation et le règlement de sociétés cotées en bourse. Les titres qui sont éligibles à une compensation et un règlement électroniques via la DTC sont considérés comme étant "éligibles DTC". Cette méthode électronique de compensation des titres accélère la réception d'actions et de liquidités, et accélère donc le processus de règlement pour les investisseurs et les courtiers, permettant ainsi à l'action d'être négociée par un groupe nettement plus large de sociétés de courtage car elle répond désormais à leurs exigences.

Les actions ordinaires de la Société sont négociées à la Bourse des valeurs canadiennes sous le mnémo "HM" et à l'OTCQB sous le mnémo "HWKRF".

À propos de Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois. Le projet Wilson se situe dans un des plus grands gisements au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le projet Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de la partie Est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le second projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les dossiers de la Société disponibles sur www.sedar.com.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, CEO

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de termes tels que "attendu", "projeté", "poursuivre", "plans" et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant: l'éligibilité DTC simplifiant le processus de négociation et optimisant la liquidité des actions de la Société aux États-Unis, l'accélération du processus de règlement pour les investisseurs et les courtiers, et l'action étant négociée par un groupe plus large de sociétés de courtage. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autres, sauf dans les cas requis par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

