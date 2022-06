Wheeler Bio intègre l'écosystème Solentim® d'Advanced Instruments pour offrir le plus haut niveau de cohérence à son workflow de développement de lignées cellulaires





NORWOOD, Mass., 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, un fournisseur mondial d'instruments et de services scientifiques et analytiques pour le biotraitement, est heureux d'annoncer l'implémentation de l'écosystème Solentim complet chez Wheeler Bio à Oklahoma City, en Oklahoma. Wheeler est une entreprise de développement de produits biologiques qui met en relation ses clients avec une plateforme open source de production de produits biologiques prêts à être transférés via son offre de services unique appelée Portable CMCtm Services.

L'offre Portable CMCtm a pour objectif de réduire les risques d'échec du développement précoce tout en accélérant le parcours vers un impact clinique pour l'industrie biopharmaceutique. La pierre angulaire des services Portable CMCtm est une capacité de développement de lignées cellulaires de nouvelle génération qui comprend l'écosystème Solentim, composé de trois instruments innovants : VIPStm, un ensemenceur monocellulaire multitâche à haute efficacité, Cell Metric®, un imageur à haut contraste pour puits entiers, ICONtm, un analyseur de productivité, et du système de gestion des données STUDIUStm. Cet écosystème permettra à Wheeler Bio d'apporter le plus haut niveau de cohérence à son workflow de développement de lignées cellulaires, de l'ensemencement à la sélection des clones, en passant par la confirmation de leur stabilité et leur mise en banque. De plus, STUDIUStm offre la possibilité de créer automatiquement des documents de support de haute qualité, réduisant ainsi les temps d'analyse des données et permettant une prise de décision plus rapide.

Wheeler profitera du fait d'être l'une des premières entreprises au monde à exploiter l'ensemble de l'écosystème. « Nous sommes ravis que l'écosystème Solentim ait été mis en place dans nos laboratoires de développement basés à Oklahoma City. Ce système a permis à Wheeler de développer et de lancer rapidement un service standardisé de développement de lignées cellulaires, intégré à un processus évolutif de production de substances médicamenteuses », a déclaré Mike Brem, directeur du développement de lignées cellulaires (CLD) chez Wheeler. « Le concept de l'écosystème optimisé par STUDIUS s'aligne parfaitement sur les objectifs de Wheeler visant à améliorer l'accès des innovateurs aux technologies de pointe qui leur font gagner du temps. Grâce à la capacité du portefeuille Solentim à suivre les clones depuis l'ensemencement jusqu'à la sélection, les clients n'auront jamais à sacrifier la cohérence et la qualité au profit de la rapidité », a ajouté Paul Butler, chef de produit senior chez Advanced Instruments.

L'intégration de l'écosystème Solentim permet aux clients de Wheeler de faire avancer leurs projets aussi rapidement que possible tout en ayant accès à des données décisionnelles essentielles concernant le rendement, la pureté, la clonalité, l'excroissance, la cohérence et la compatibilité avec le traitement en aval. Grâce à ses dizaines d'années d'expérience en matière de développement de lignées cellulaires, l'équipe de Wheeler peut tirer parti du système Solentim pour de nombreux types de projets relatifs aux produits biologiques et aux protéines thérapeutiques.

L'écosystème Solentim a été conçu par Advanced Instruments, une entreprise mondiale qui propose des solutions novatrices utilisées dans les workflows de développement des lignées cellulaires et dans l'ensemble des biotraitements. Le portefeuille de Solentim se compose des meilleures technologies d'imagerie, de dépôt unicellulaire et d'indicateurs de productivité pour la biofabrication. En fournissant une double garantie de monoclonalité, les produits Solentim peuvent simplifier et accélérer les soumissions réglementaires. Pour en savoir plus sur l'écosystème Solentim, rendez-vous sur www.aicompanies.com/studius-powered-ecosystem/ .

À propos de Wheeler Bio

Wheeler Bio est une nouvelle entreprise de biofabrication conçue pour accélérer la transformation des innovations thérapeutiques en impact clinique. En intégrant parallèlement la découverte de médicaments, Wheeler démocratise l'accès à des processus de fabrication d'AcM de haute qualité au profit de ses partenaires de développement. La société s'est associée à Alloy Therapeutics pour créer un parcours transparent et plus prévisible de la découverte d'anticorps à la fabrication GMP. Le modèle de partenariat unique de Wheeler est fondé sur un succès partagé, ce qui permet de mettre l'accent sur la qualité. Wheeler Bio a son siège social à Oklahoma City, en Oklahoma, et son centre de R&D se situe à Waltham, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, visitez le site www.wheelerbio.com.

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur international d'instruments scientifiques et analytiques pour les industries biotechnologique, clinique et alimentaire. Pour le secteur biopharmaceutique, ses solutions couvrent l'ensemble du workflow de fabrication des bioprocédés, y compris le développement des lignées cellulaires, le développement des procédés en amont et en aval, la formulation et le contrôle qualité. Le portefeuille de Solentim permet l'isolement clonal, la croissance et la caractérisation des cellules de la plus haute valeur pour le développement en amont d'anticorps monoclonaux et la thérapie cellulaire et génique. Les systèmes d'imagerie et d'analyse avancés permettent aux clients de valider et de documenter facilement la dérivation clonale des banques de cellules maîtresses. Sa gamme de micro-osmomètres OsmoTECH® est conçue spécifiquement pour soutenir les workflows à chaque phase du biotraitement. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com .

