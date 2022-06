Projet Anik : IAMGOLD intersecte 2,82 g/t Au sur 6,3 m, prolongement de la séquence stratigraphique du gisement Nelligan confirmé sur >7km





MONTRÉAL, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V : KTR), est très heureuse d'annoncer les résultats de la campagne de forage qui a été réalisée sur son projet Anik dans le cadre de l'entente d'option conclue le 20 mai 2020 avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La campagne de sept (7) forages pour un total 2 145 mètres a été complétée en janvier 2022 et elle avait pour cibles 3 secteurs d'intérêts.



Dans les secteurs Opawica-Ouest et Est, la séquence stratigraphique fertile du gisement de Nelligan a été identifiée et se prolonge maintenant sur plus de 7 kilomètres à l'est, directement sur la propriété Anik. Les cinq (5) forages réalisés dans ces deux secteurs ont intersecté les lithologies favorables et des minéralisations aurifères. Le résumé des résultats est présenté à la figure 1 et au tableau 1. Dans les deux secteurs, les forages les plus au nord, près du « Footwall » de la zone Renard, ont eu les meilleures intersections aurifères (ANK-21-25 et 29), alors que le « Hanging Wall » du système Nelligan n'a pas encore été investigué. Les secteurs Opawica-Ouest et Est sont distants de 3 kilomètres dans la même stratigraphie et peu de travaux historiques ont été réalisés.

Le secteur Bobby-Kovi est localisé au nord-est de la séquence stratigraphique du gisement Nelligan. Les forages ciblaient des anomalies de sols et de géophysiques localisées à 400 mètres au sud des indices aurifères Bobby et Kovi découverts par l'équipe géologique de Kintavar en 2015. Le forage ANK-21-26 a intersecté deux (2) zones anomales en or, la première dans un niveau de sulfure massif d'une unité de tuf graphitique et la deuxième, dans un stockwork de veines et veinules minéralisées dans un gabbro altéré.

Programme d'exploration 2022-2023

IAMGOLD progresse dans son programme d'exploration sur la propriété Anik et a complété le paiement de sa deuxième année d'entente. Les travaux d'explorations planifiés pour 2022-23 consistent à :

Poursuivre le levé géochimique de sols dans l'extension de la séquence stratigraphique du gisement Nelligan. Approximativement 8 km de lignes à échantillonner sont planifiés dans un premier temps.

Poursuivre le programme d'exploration et de cartographie géologique des extensions est de la séquence stratigraphique du gisement Nelligan avec un accent particulier sur les plis structuraux et les anomalies aurifères dans les tills.

Poursuivre l'exploration et la cartographie géologique des extensions ouest de la séquence stratigraphique de Bobby-Kovi et des anomalies dans les tills.

Définir une campagne de forages pour investiguer les nouvelles cibles de la campagne de terrain 2022 ainsi qu'un suivi sur les forages aurifères de la précédente campagne, notamment Opawica-Ouest.

« Après deux (2) ans de travaux d'exploration et de compilation comparant les caractéristiques géologiques et structurales du gisement Nelligan et celles de la propriété Anik, cette première campagne de forages a pu confirmer le prolongement des unités stratigraphiques favorables du gisement Nelligan sur plus de 7 km et a identifié plusieurs pièges structuraux. Du aux difficultés d'accès, plusieurs secteurs de cette séquence ont été très peu investigués et présentent maintenant un potentiel aurifère élevé. Ceci inclut les 3 km entre les secteurs Opawica-Ouest et Est, et les 4 km, ouverts, du secteur à l'est qui présente un plissement structural important avec plusieurs anomalies aurifères dans les tills. De plus, le secteur Bobby-Kovi demeure ouvert à l'ouest avec de nouvelles anomalies significatives en or dans le récent levé de tills. Ce secteur sera une autre cible d'exploration importante. Globalement, les travaux proposés sont très prometteurs et permettront d'identifier plusieurs nouvelles cibles de forages. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD, qui comprend des PQ ayant recours à des protocoles stricts conformes au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre 0,5 et 1,5 mètre, selon les observations géologiques. Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés au laboratoire ALS Minerals (« ALS ») à Val-d'Or, au Québec. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. ALS traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d'Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse qui sont basés sur les informations fournies par IAMGOLD.

À propos de la propriété Anik

La propriété Anik (approx. 5 400 hectares) est située au Québec à 40 km au sud-est de la ville de Chapais et à 55 km au sud de la ville de Chibougamau. Elle est localisée au coeur du corridor de déformation d'Opawica-Guercheville comprenant plusieurs mines d'or et gîtes aurifères. La portion est de la propriété est située à moins de 7 km de la mine Joe Mann, du gîte du lac Meston et du gîte Philibert. La portion ouest, pour sa part, est située à moins de 10 km au sud des projets aurifères Monster-Lake et Fancamp. De plus, la zone aurifère principale de la propriété Nelligan, détenue par Ressources Vanstar et IAMGOLD, est bordée au nord, au sud et à l'est par les limites de la propriété Anik et est localisée à moins de 1 500 mètres de ces limites.

À propos d'Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi ? Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 39 000 hectares, détenus à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l'est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2, elles sont accessibles par de grandes routes forestières régionales et un réseau de sentiers forestiers carrossables, avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement. Les propriétés sont localisées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unités sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en développement qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval (www.feracheval.ca), une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'oeuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

