Placements Mackenzie prévoit un recalibrage économique dans son rapport Perspectives semestrielles de 2022





Avec la guerre en Ukraine et les politiques COVID qui perdurent, l'inflation atteint des sommets inégalés depuis des décennies

La Chine cherche à favoriser la croissance alors que les effets des politiques COVID se font toujours sentir

Les banques centrales pourraient tolérer un ralentissement de la croissance pour lutter contre l'inflation

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses Perspectives semestrielles de 2022. Le rapport informe les investisseurs et les conseillers financiers des tendances qui ont façonné les marchés canadiens et mondiaux depuis le début de 2022 et qui devraient perdurer pendant la seconde moitié de l'année.

Avec la guerre en Ukraine qui chamboule les marchés des produits de base et la COVID-19 qui continue de peser sur les chaînes d'approvisionnement, le rapport indique que la croissance a été plus lente que prévu au début du premier semestre, les banques centrales ayant commencé à relever stratégiquement les taux d'intérêt pour freiner l'inflation.

« Nous avons entamé l'année avec un optimisme prudent, sachant qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour la reprise économique mondiale au sortir de la pandémie, explique Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. La majeure partie du monde a tenté de revenir à une certaine normalité, mais les conflits mondiaux, le maintien des mesures liées à la COVID-19 et la perspective de hausse des taux d'intérêt ont continué de faire pression sur les chaînes d'approvisionnement du monde entier, ce qui a entraîné une montée de l'inflation et de la volatilité des marchés boursiers et obligataires. »

Le rapport relève trois grands thèmes qui ont dominé les marchés financiers au premier semestre et qui devraient se maintenir dans la seconde moitié de 2022 :

Recalibrage en fonction d'une économie à inflation plus élevée

L'inflation a été plus élevée que prévu au premier semestre, la guerre en Ukraine y ayant considérablement contribué en causant des bouleversements à long terme pour les chaînes d'approvisionnement de nombreux produits de base. Parmi les facteurs ayant contribué à maintenir des prix élevés, mentionnons les sanctions contre la Russie, la réduction des exportations d'énergie depuis la Russie vers l'Europe et une interruption majeure de l'approvisionnement en provenance de régions exportatrices d'importance mondiale, en parallèle avec les politiques liées à la COVID-19 qui ont continué de nuire aux chaînes d'approvisionnement.

Les coûts d'emprunt ont grimpé en réaction aux hausses de taux prévues de la part de la Réserve fédérale, et la progression des salaires n'a pas suivi le rythme de l'inflation.

De plus en plus, les banques centrales continueront de cibler l'inflation en resserrant la politique monétaire, tout en tentant d'éviter la possibilité de stagflation pour l'année à venir. Mackenzie estime que, même si l'inflation a nui aux marchés de croissance, la hausse des prix des produits de base pourrait donner une impulsion aux pays producteurs, comme le Canada, ce qui devrait favoriser un rendement supérieur relatif des actions canadiennes.

Difficultés persistantes en Chine

Même si Mackenzie prévoit que la croissance de la Chine pourrait reprendre en 2022, la COVID-19 continue de représenter un obstacle de taille. La politique dynamique « zéro COVID » de la Chine a entraîné plus de confinements dans les pôles économiques, les effets se faisant sentir sur les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà mises à mal, qui relient la Chine à de nombreuses économies du monde.

La Chine demeure déterminée à atteindre une cible de croissance ambitieuse de 5,5 % avec des politiques monétaires et budgétaires favorables, mais les politiques COVID importantes continueront de créer un climat économique difficile, et une erreur du pays pourrait se répercuter sur le monde entier.

Le rapport mentionne qu'une trajectoire de croissance stable et durable pour la Chine sera avantageuse à l'échelle mondiale et que le ralentissement de la croissance du PIB chinois atteindra un creux cette année, ce qui permettra à la Chine de contribuer positivement à la croissance mondiale.

Lutte féroce des banques centrales contre l'inflation

Les banques centrales, dont la Banque du Canada et la Réserve fédérale, ont tardé à relever les taux, pensant que l'inflation serait transitoire. Mais compte tenu des pressions persistantes, elles privilégieront la lutte contre l'inflation plutôt que la croissance économique pour le reste de 2022.

Mackenzie est d'avis que le resserrement des conditions financières et le ton ferme des banques centrales créeront probablement un contexte de placement houleux au second semestre, le marché tournant son attention de l'inflation vers le ralentissement de la croissance. À mesure que les banques centrales rattrapent leur retard dans la lutte contre l'inflation, les investisseurs pourraient sous-estimer les hausses de taux à venir.

« Nous observons une économie mondiale étroitement interreliée, où les pressions inflationnistes perdurent à la suite d'événements majeurs, conclut Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Placements Mackenzie. Heureusement, la vigueur des économies et des marchés du travail nord-américains nous protège dans une certaine mesure contre les chocs économiques directs de la guerre en Ukraine, ce qui donne au Canada plus de chances d'éviter une récession. Or, notre banque centrale est dans une position délicate où elle doit trouver l'équilibre entre hausse des taux et ralentissement de la croissance. »

Pour en savoir plus sur Placements Mackenzie et ses Perspectives semestrielles de 2022, rendez-vous à : https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/mutual-funds/mi-blue-book-mid-year-fr.pdf

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 195,7 milliards de dollars au 31 mai 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial qui possède des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

