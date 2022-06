Eurelectric : Fin de partie pour les importations de combustibles fossiles





BRUXELLES, Belgique, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe combat le changement climatique, une nouvelle crise est là. La hausse des prix du gaz et l'invasion de l'Ukraine par la Russie font grimper les prix de l'énergie à des niveaux historiques et contribuent massivement à l'inflation annuelle de 40% sur les prix de l'énergie . Pourtant, il y a une lueur d'espoir: l'accélération de la transition énergétique et du processus d'électrification peuvent sortir l'Europe de ces deux crises.

Jean-Bernard Lévy, Président d'Eurelectric a déclaré:

« Nous devons accélérer l'électrification de notre économie pour retrouver notre indépendance, renforcer la sécurité énergétique et lutter contre le changement climatique. »

Aujourd'hui, le secteur de l'électricité dévoile ses recommandations sur la manière de garantir l'indépendance énergétique de l'UE tout en décarbonisant l'économie.

Relever le niveau de la production d'électricité propre et renouvelable

Le secteur de l'électricité devrait être à 85 % neutre en carbone d'ici 2030. Pourtant, le déploiement de capacités renouvelables est à l'heure actuelle insuffisant pour installer les 550 à 1268 GW (RePowerEU) d'énergie verte requis par la transition énergétique. Pour assurer cette transition, il est primordial d'accélérer l'octroi de permis pour les énergies renouvelables et de disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Électrifier tout ce qui peut l'être

L'électrification est indéniablement la solution pour faire face aux crises énergétique et climatique. Il est donc absolument essentiel d'accélérer le taux d'électrification qui à l'heure actuelle stagne dramatiquement et de soutenir le déploiement des pompes à chaleur, électrolyseurs, infrastructures de recharge intelligentes et solutions de stockage.

Sécuriser les investissements

Près de 1 200 milliards d'euros devront être investis d'ici à 2030 pour installer les capacités de production et les réseaux nécessaires à un avenir neutre en carbone, décentralisé et électrique. Pourtant, les investisseurs sont confrontés à un marché difficile: les interventions distorsives sur le marché de gros, les mécanismes de « récupération » et le plafonnement des prix de détail découragent les investissements dans la transition énergétique et nuisent à la sécurité d'approvisionnement. Nous devons agir pour préserver l'intégrité du marché de l'énergie.

Protéger les clients

En période de prix de l'énergie élevés et de volatilité pour les consommateurs, il est essentiel d'accélérer les mesures d'efficacité énergétique et de garantir l'acceptation sociale de la transition énergétique.

Note aux rédacteurs :

Consultez la page web « Game Changers » d'Eurelectric pour obtenir un rapport riche en données, l'intégralité des « recommandations politiques pour une Europe neutre en carbone et souveraine sur le plan énergétique » et une série d'infographies.

