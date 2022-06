/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - LANCEMENT DE NRML BSKT - J'AIME TRAVAILLER AU CENTRE-VILLE/





MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Harrison Fun Studio et leurs partenaires sont fiers de dévoiler nrml bskt : des mini-jeux de basket sur un terrain avec des paniers intelligents qui s'illuminent pour guider la partie.

Grâce à cette installation située entre les édifices du centre-ville de Montréal, nous souhaitons rehausser l'expérience des travailleurs de retour au bureau. Ce projet s'inscrit dans la programmation ré·CRÉATIONMTL de la Chambre, soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de l'initiative «?J'aime travailler au centre-ville?».

Date : Lieu : Mercredi 15 juin 2022 Hôtel Delta - Section piscine 475, avenue du Président-Kennedy Montréal, Qc H3A 1J7 Heure : De 11 h à 12 h 15 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072.

